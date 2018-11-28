«Хоффенхайм» — «Шахтер»: счет матча 2:3, обзор голов

«Горняки» вышли вперед уже на 13-й минуте, когда Исмаили с помощью небольшого рикошета отправил мяч в сетку ударом с острого угла.
Спустя еще пару минут Жуниор Мораэс отличной передачей вывел Тайсона на свидание с вратарем, после чего бразилец поразил дальний угол ворот соперника.
Немецкая команда сократила отставание на 17-й минуте. Андрей Крамарич воспользовался провалом в обороне «Шахтера», приблизился к воротам, а затем эффектно перебросил мяч через Андрея Пятова.
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За пять минут до перерыва счет стал равным. В этот раз ворота Пятова ударом головой с десяти метров поразил Стивен Цубер, с которым никто из защитников не поборолся.
Начало второго тайма осталось за хозяевами, которые прижали донецкую команду к воротам, нагнетая давление.
Подопечным Паулу Фонсеки должно было стать немного легче на 59-й минуте — «Хоффенхайм» остался в меньшинстве, поскольку Адам Салаи получил вторую желтую карточку. Однако атаковать продолжала как раз немецкая команда, тогда как «Шахтер» лишь изредка отвечал контратаками.
Все шло к ничейному результату, но уже в компенсированное время гости организовали победную атаку, которую точным ударом завершил Тайсон.
После этого матча «Шахтер» (5 очков) поднялся на третье место в турнирной таблице, «Хоффенхайм» опустился на четвертое (3 очка).
В заключительном туре «Шахтер» на своем поле примет «Лион», а «Хоффенхайм» отправится в гости к «Манчестер Сити». 0