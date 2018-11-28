«Хоффенхайм» — «Шахтер»: счет матча 2:3, обзор голов

в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов уступил- 2:3.

«Горняки» вышли вперед уже на 13-й минуте, когда Исмаили с помощью небольшого рикошета отправил мяч в сетку ударом с острого угла.

Спустя еще пару минут Жуниор Мораэс отличной передачей вывел Тайсона на свидание с вратарем, после чего бразилец поразил дальний угол ворот соперника.

Немецкая команда сократила отставание на 17-й минуте. Андрей Крамарич воспользовался провалом в обороне «Шахтера», приблизился к воротам, а затем эффектно перебросил мяч через Андрея Пятова.

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За пять минут до перерыва счет стал равным. В этот раз ворота Пятова ударом головой с десяти метров поразил Стивен Цубер, с которым никто из защитников не поборолся.

Начало второго тайма осталось за хозяевами, которые прижали донецкую команду к воротам, нагнетая давление.

Подопечным Паулу Фонсеки должно было стать немного легче на 59-й минуте — «Хоффенхайм» остался в меньшинстве, поскольку Адам Салаи получил вторую желтую карточку. Однако атаковать продолжала как раз немецкая команда, тогда как «Шахтер» лишь изредка отвечал контратаками.

Все шло к ничейному результату, но уже в компенсированное время гости организовали победную атаку, которую точным ударом завершил Тайсон.

После этого матча «Шахтер» (5 очков) поднялся на третье место в турнирной таблице, «Хоффенхайм» опустился на четвертое (3 очка).

Лига чемпионов. Группа F. 5-й тур «Хоффенхайм» — «Шахтер» — 2:3 (2:2) Голы: 0:1 — 13 Исмаили, 0:2 — 15 Тайсон, 1:2 — 17 Крамарич, 2:2 — 40 Цубер, 2:3 — 90+2 Тайсон«Хоффенхайм»: Бауманн, Нордтвейт (Гриллич, 84), Фогт, Бичакчич, Шульц (Грифо, 84), Демирбай, Цубер (Нелсон, 77), Кадержабек, Бельфодиль, Салаи, Крамарич«Шахтер»: Пятов, Хочолава, Кривцов, Исмаили, Данченко (Бутко, 90+4), Коваленко (Дентиньо, 85), Степаненко (Алан Патрик, 77), Тайсон, Майкон, Матвиенко, МораесПредупреждения: Степаненко (37), Салаи (58), Матвиенко (68), Фогт (89), Кривцов (90+1), Данченко (90+4), Пятов (90+6), Демирбай (90+6)Удаление: Салаи (59)

В заключительном туре «Шахтер» на своем поле примет «Лион», а «Хоффенхайм» отправится в гости к «Манчестер Сити». 0