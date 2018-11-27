Карасев рассудит «Спартак» и «Локомотив»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 16-го тура российской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.

Матч «Спартак» — «Локомотив», который пройдет в воскресенье, 2 декабря, доверили Сергею Карасеву. Его ассистентами станут Антон Аверьянов (Москва) и Тихон Калугин (Москва). Инспектор — Сергей Зуев (Москва).

На других матчах будут работать:

30 ноября (пятница)

«Рубин» — «Динамо»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Владимир Миневич (Смоленск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).

1 декабря (суббота)

«Енисей» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Андрей Болотенков (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

«Оренбург» — «Крылья Советов»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

«Анжи» — «Уфа»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

2 декабря (воскресенье)

«Краснодар» — «Урал»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Сергей Французов (Москва).

«Ростов» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Михаил Ходырев (Москва).

3 декабря (понедельник)

«Арсенал» — «Зенит»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Николай Еремин (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Владимир Москалев (Воронеж); инспектор — Андрей Бутенко (Москва). 0