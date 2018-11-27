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    Карасев рассудит «Спартак» и «Локомотив»

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    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 16-го тура российской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.

    Сергей Карасев
    Сергей Карасев
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    Матч «Спартак» — «Локомотив», который пройдет в воскресенье, 2 декабря, доверили Сергею Карасеву. Его ассистентами станут Антон Аверьянов (Москва) и Тихон Калугин (Москва). Инспектор — Сергей Зуев (Москва).

    На других матчах будут работать:

    30 ноября (пятница)

    «Рубин» — «Динамо»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Владимир Миневич (Смоленск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).

    1 декабря (суббота)

    «Енисей» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Андрей Болотенков (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

    «Оренбург» — «Крылья Советов»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

    «Анжи» — «Уфа»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

    2 декабря (воскресенье)

    «Краснодар» — «Урал»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Сергей Французов (Москва).

    «Ростов» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Михаил Ходырев (Москва).

    3 декабря (понедельник)

    «Арсенал» — «Зенит»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Николай Еремин (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Владимир Москалев (Воронеж); инспектор — Андрей Бутенко (Москва). 0

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