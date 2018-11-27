«Ювентус» — «Валенсия»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Криштиану Роналду
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«Ювентус»: Щенсны, Сандро, Бонуччи, Кьеллини, Канселу, Бентанкур, Матюиди, Пьянич, Манджукич, Дибала, Роналду
Запасные: Барцальи, Бенатиа, Дуглас Коста, Куадрадо, Кин, Перин, Ругани
«Валенсия»: Нето, Васс, Дьякаби, Габриэл, Гайя, Коклен, Кондогбиа, Парехо, Гуэдеш, Родриго, Мина
Запасные: Батшуайи, Доменек, Гамейро, Латорре, Мурильо, Пиччини, Солер
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ювентусу». Коэффициент на его победу — 1.43, на успех «Валенсии» — 9.30, на ничью — 4.80. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.