«Ювентус» — «Валенсия»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Определились стартовые составы «Ювентуса» и «Валенсии» на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 27 ноября.

Криштиану Роналду twitter.com/juventusfc 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Ювентус»: Щенсны, Сандро, Бонуччи, Кьеллини, Канселу, Бентанкур, Матюиди, Пьянич, Манджукич, Дибала, Роналду

Запасные: Барцальи, Бенатиа, Дуглас Коста, Куадрадо, Кин, Перин, Ругани

«Валенсия»: Нето, Васс, Дьякаби, Габриэл, Гайя, Коклен, Кондогбиа, Парехо, Гуэдеш, Родриго, Мина

Запасные: Батшуайи, Доменек, Гамейро, Латорре, Мурильо, Пиччини, Солер

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ювентусу». Коэффициент на его победу — 1.43, на успех «Валенсии» — 9.30, на ничью — 4.80. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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