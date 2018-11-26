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    Нагельсманн ждет от «Шахтера» атакующей игры

    Хоффенхайм 1899 Футбол Германии Лига чемпионов Шахтер Донецк Футбол Украины Календарь Лиги чемпионов
    Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтером».

    Юлиан Нагельсманн
    Юлиан Нагельсманн
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    В первом туре соперники сыграли в Харькове вничью — 2:2

    «Мы неплохо сыграли против "Шахтера" в первом туре и имели шансы окончательно убить интригу. Как и мы, соперник ныне прижат спиной к стенке. Именно поэтому я жду от горняков атакующей игры.

    Нам нужно сыграть в обороне так же страстно, как у нас получается действовать в нападении. Будем работать, подготовим план на матч и постараемся выполнить его на поле.

    Учитывая нашу атакующую мощь, надежная игра в защите обычно приводит к победе», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Обе команды пока идут без побед в группе. «Шахтер» в случае поражения финиширует на последнем месте. 0

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