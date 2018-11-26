Нагельсманн ждет от «Шахтера» атакующей игры

Главный тренер «Хоффенхайма»поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким

В первом туре соперники сыграли в Харькове вничью — 2:2

«Мы неплохо сыграли против "Шахтера" в первом туре и имели шансы окончательно убить интригу. Как и мы, соперник ныне прижат спиной к стенке. Именно поэтому я жду от горняков атакующей игры.

Нам нужно сыграть в обороне так же страстно, как у нас получается действовать в нападении. Будем работать, подготовим план на матч и постараемся выполнить его на поле.

Учитывая нашу атакующую мощь, надежная игра в защите обычно приводит к победе», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Обе команды пока идут без побед в группе. «Шахтер» в случае поражения финиширует на последнем месте. 0