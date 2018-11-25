«Севилья» обыграла «Вальядолид» и вышла в лидеры Примеры

В матче 13-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу надсо счетом 1:0.

Единственный мяч на 30-й минуте забил португальский нападающий Андре Силва, который головой замкул фланговую подачу.

«Севилья» с 26 очками вышла в лидеры турнирной таблицы Примеры, а «Вальядолид» расположился на 12-й строчке, имея в активе 17 очков.

В следующем туре красно-белые 2 декабря на выезде сыграют с «Алавесом», а бело-фиолетовые днем ранее примут «Леганес».