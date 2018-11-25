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    «Севилья» обыграла «Вальядолид» и вышла в лидеры Примеры

    Примера Футбол Испании Вальядолид Севилья Календарь Примеры
    В матче 13-го тура чемпионата Испании «Севилья» одержала домашнюю победу над «Вальядолидом» со счетом 1:0.

    «Севилья»
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    Единственный мяч на 30-й минуте забил португальский нападающий Андре Силва, который головой замкул фланговую подачу.

    «Севилья» с 26 очками вышла в лидеры турнирной таблицы Примеры, а «Вальядолид» расположился на 12-й строчке, имея в активе 17 очков.

    В следующем туре красно-белые 2 декабря на выезде сыграют с «Алавесом», а бело-фиолетовые днем ранее примут «Леганес».

    Примера. 13-й тур
    «Севилья» — «Вальядолид» — 1:0 (1:0)
    Гол: Андре Силва, 30«Севилья»: Вацлик, Каррису, Кьер, Эскудеро, Гомес, Банега (Васкес, 73), Меса, Бен Йеддер, Сарабия (Промес, 88), Алейш Видаль, Андре Силва (Амаду, 82)«Вальядолид»: Масип, Начо Мартинес, Калеро, Антоньито, Фернандес, Борха, Мичел, Рубен Алькарас (Энес Унал, 58), Вилья (Суарес, 84), Чоп (Верде, 70), Оскар ПланоПредупреждения: Антоньито, 21. Эскудеро, 39. Каррису, 64. Алейш Видаль, 81. Борха, 87. Фернандес, 89
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