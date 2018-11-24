«Валенсия» крупно обыграла «Райо Вальекано»

Фрагмент матча
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В составе победителей дубль оформил Санти Мина (35-я и 61-я минута), еще раз отличился Кевин Гамейро (76).
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев участие в матче не принимал из-за травмы, которую он получил в матче девятого тура примеры с «Леганесом» (1:1).
«Валенсия» с 17 очками поднялась на восьмое место в турнирной таблице Примеры. «Райо Вальекано» с 7 очками на 19-й строчке.
В следующем туре «летучие мыши» 1 декабря на выезде сыграют с мадридским «Реалом», а «великаны» днем ранее примут «Эйбар».
Примера. 13-й тур
«Валенсия» — «Райо Вальекано» — 3:0 (1:0)
Голы: Мина, 35 (1:0). Мина, 61 (2:0). Гамейро, 76 (3:0)«Валенсия»: Нету, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Васс, Кокелен, Солер (Везу, 81), Родриго, Мина (Гамейро, 67), Гонсалу Гедеш (Торрес, 72)«Райо Вальекано»: Димитриевски, Амат, Адвинкула, Гальвес, Алекс Морено, Трехо (Алегрия, 73), Имбула, Посо (Бебе, 58), Комесанья, Эмбарба (Альваро Гарсия, 53), Рауль де ТомасПредупреждения: Адвинкула, 22. Диакаби, 28. Комесанья, 41. Гальвес, 51. Солер, 74Удаление: Адвинкула, 87