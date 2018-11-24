«Валенсия» крупно обыграла «Райо Вальекано»

В матче 13-го тура чемпионата Испанииодержала крупную домашнюю победу надсо счётом 3:0.

Фрагмент матча twitter.com/valenciacf 1000 Фрибет для всех Забрать!

В составе победителей дубль оформил Санти Мина (35-я и 61-я минута), еще раз отличился Кевин Гамейро (76).

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев участие в матче не принимал из-за травмы, которую он получил в матче девятого тура примеры с «Леганесом» (1:1).

«Валенсия» с 17 очками поднялась на восьмое место в турнирной таблице Примеры. «Райо Вальекано» с 7 очками на 19-й строчке.

В следующем туре «летучие мыши» 1 декабря на выезде сыграют с мадридским «Реалом», а «великаны» днем ранее примут «Эйбар».