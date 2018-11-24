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    «Тамбов» обыграл «СКА-Хабаровск»

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    В матче 24-го тура Футбольной национальной лиги «Тамбов» одержал домашнюю победу над «СКА-Хабаровском» со счётом 3:2.

    «Тамбов»
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    В составе «Тамбова» дубль на 4-й и 15-й минутах оформил нападающий Хасан Мамтов, еще один гол на 31-й минуте забил полузащитник Олабиран Муйва.

    Автором обоих мячей «СКА-Хабаровск» стал хавбек Дмитрий Кабутов, отличившийся на 44-й и 47-й минутах.

    «Тамбов» лидирует в таблице ФНЛ с 47 очками, «СКА-Хабаровск» с 33 очками на 12-м месте.

    В другом матче 24-го тура калининградская «Балтика» проиграла «Сочи» — 1:4.

    В составе «Сочи» отличились форвард Максим Барсов (22, пенальти), а также полузащитники Душан Лагатор (90+3) и Никита Саламатов, оформивший дубль (79, 85).

    Автором единственного гола «Балтики» стал защитник Руслан Магаль, реализовавший пенальти на 37-й минуте. 0

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