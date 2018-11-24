«Тамбов» обыграл «СКА-Хабаровск»

В матче 24-го тура Футбольной национальной лигиодержал домашнюю победу надсо счётом 3:2.

В составе «Тамбова» дубль на 4-й и 15-й минутах оформил нападающий Хасан Мамтов, еще один гол на 31-й минуте забил полузащитник Олабиран Муйва.

Автором обоих мячей «СКА-Хабаровск» стал хавбек Дмитрий Кабутов, отличившийся на 44-й и 47-й минутах.

«Тамбов» лидирует в таблице ФНЛ с 47 очками, «СКА-Хабаровск» с 33 очками на 12-м месте.

В другом матче 24-го тура калининградская «Балтика» проиграла «Сочи» — 1:4.

В составе «Сочи» отличились форвард Максим Барсов (22, пенальти), а также полузащитники Душан Лагатор (90+3) и Никита Саламатов, оформивший дубль (79, 85).

Автором единственного гола «Балтики» стал защитник Руслан Магаль, реализовавший пенальти на 37-й минуте. 0