Президент российской Премьер-лиги (РПЛ)высказался о возможности проведения Суперкубка России за рубежом.

Суперкубок России может проводиться за рубежом РФС 100% Высокие коэффициенты Играть!

«Вопрос пока в стадии обсуждения. Предложения есть, и мы об этом уже сообщали. Зимой в Катаре состоится тестовый коммерческий турнир с участием ведущих клубов России. Посмотрим, насколько он будет эффективен в плане пропаганды отечественного футбола.

Думаю, проведение Суперкубка за рубежом реально. Обычно он проводится перед стартом сезона. Но если клубы примут решение, и его одобрит исполком РФС, то один из вариантов проведения — после окончания первой части чемпионата. Именно если мы говорим о проведении Суперкубка за рубежом», — цитирует Прядкина «Р-Спорт».

Суперкубок России разыгрывается с 2003 года. Матчи проводятся перед началом нового сезона между чемпионом и обладателем Кубка России последнего сезона. 0