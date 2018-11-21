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    Суперкубок России может проводиться за рубежом

    Суперкубок России Футбол России РФС
    Президент российской Премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказался о возможности проведения Суперкубка России за рубежом.

    Суперкубок России может проводиться за рубежом
    Суперкубок России может проводиться за рубежом
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    «Вопрос пока в стадии обсуждения. Предложения есть, и мы об этом уже сообщали. Зимой в Катаре состоится тестовый коммерческий турнир с участием ведущих клубов России. Посмотрим, насколько он будет эффективен в плане пропаганды отечественного футбола.

    Думаю, проведение Суперкубка за рубежом реально. Обычно он проводится перед стартом сезона. Но если клубы примут решение, и его одобрит исполком РФС, то один из вариантов проведения — после окончания первой части чемпионата. Именно если мы говорим о проведении Суперкубка за рубежом», — цитирует Прядкина «Р-Спорт».

    Суперкубок России разыгрывается с 2003 года. Матчи проводятся перед началом нового сезона между чемпионом и обладателем Кубка России последнего сезона. 0

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