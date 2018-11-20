Сборная Норвегии обыграла Кипр и вышла в дивизион В Лиги наций

Ола Камара
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Сборная Норвегии забила по голу в каждом из таймов. На 36-й минуте Ола Камара вывел скандинавов вперед, а на 48-й минуте он же оформил дубль.
В другом матче этой группы Болгария поделила очки со Словенией — 1:1.
На 68-й минуте Галин Иванов вывел болгаров вперед, но на 75-й минуте Миха Зайц сравнял счет.
Норвегия, набрав 13 очков, заняла первое место в группе, обеспечив себе выход в дивизион В Лиги наций. Болгария (11) финишировала на втором месте. Третьим стал Кипр (5), Словения (3) осталась на последнем месте и отправилась в дивизион D. 0