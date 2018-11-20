ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ЗверевИтоговый турнир АТР. Космос Зверева и крах фаворита
  • 00:50
    • Чехия отправила Словакию с Лигу С
  • 00:38
    • Голландия вырвала ничью у Германии и пробилась в плей-офф Лиги наций
  • 22:40
    • «Спартак» может купить хавбека «Асколи»
  • 22:05
    • Промес выйдет в стартовом составе сборной Голландии против Германии
  • 21:58
    • ЦСКА в Москве разгромил «Слован»
    Все новости спорта

    Сборная Норвегии обыграла Кипр и вышла в дивизион В Лиги наций

    Лига наций
    В матче Лиги наций дивизиона С группы 3 сборная Норвегии в гостях обыграла национальную команду Кипра со счетом 2:0.

    Ола Камара
    Ола Камара
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Сборная Норвегии забила по голу в каждом из таймов. На 36-й минуте Ола Камара вывел скандинавов вперед, а на 48-й минуте он же оформил дубль.

    В другом матче этой группы Болгария поделила очки со Словенией — 1:1.

    На 68-й минуте Галин Иванов вывел болгаров вперед, но на 75-й минуте Миха Зайц сравнял счет.

    Норвегия, набрав 13 очков, заняла первое место в группе, обеспечив себе выход в дивизион В Лиги наций. Болгария (11) финишировала на втором месте. Третьим стал Кипр (5), Словения (3) осталась на последнем месте и отправилась в дивизион D. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Чемпион мира не сдержал оранжевое возрождение
  • 18/11/2018 в 01:32
    •
  • Прогноз
  • Швеция — Россия
  • 1.90
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Монреаль» и «Вашингтон» снова порадуют результативным матчем
  • «Монреаль» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Нефтехимик» даст бой «Автомобилисту»
  • «Автомобилист» — «Нефтехимик». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Возьмет ли Луческу реванш у Шевченко?
  • Турция — Украина. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Дженгиз Ундер Футбол Трансферный дайджест. 7-19 ноябряГде возобновит карьеру Самир Насри, поедет ли в Европу полузащитник ЦСКА, договориться ли Ян Облак с «Атлетико» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 14:080
  • 23:18
    • Зверев сместил дель Потро с четвертого места в рейтинге ATP
  • 22:53
    • Агент Фернандеша опроверг информацию о переговорах с «Галатасараем»
  • 22:18
    • Грузия переиграла Казахстан, Андорра и Латвия сыграли вничью
    Хоккеисты «Вегаса» Хоккей НХЛ. Три очка Маршессо, 39 сэйвов Кроуфорда, передача КаменеваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 ноября Вчера в 08:420
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Позволят ли немцы сборной Нидерландов выиграть группу?
  • 5.12
    •
  • 01:10
    • Македония вышла в дивизион С Лиги наций
  • 01:03
    • Сборная Норвегии обыграла Кипр и вышла в дивизион В Лиги наций
  • 00:15
    • «Реал» проявляет интерес к хавбеку «Коринтианса»
    Милан Шкриниар Футбол 18 игроков для топ-клубов АПЛКем команды «Большой шестерки» могут усилиться в январе? 18/11/2018 в 19:180
  • 14:13
    • Юношеская сборная России вышла в элитный раунд Евро-2019
  • 13:53
    • Аленичев: Недоброжелатели пытаются вынудить уйти в отставку
  • 13:43
    • «Барселона» может исключить Дембеле из первой команды
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие