Сборная Норвегии обыграла Кипр и вышла в дивизион В Лиги наций

В матче Лиги наций дивизиона С группы 3 сборнаяв гостях обыграла национальную командусо счетом 2:0.

Ола Камара lagalaxy.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Сборная Норвегии забила по голу в каждом из таймов. На 36-й минуте Ола Камара вывел скандинавов вперед, а на 48-й минуте он же оформил дубль.

В другом матче этой группы Болгария поделила очки со Словенией — 1:1.

На 68-й минуте Галин Иванов вывел болгаров вперед, но на 75-й минуте Миха Зайц сравнял счет.

Норвегия, набрав 13 очков, заняла первое место в группе, обеспечив себе выход в дивизион В Лиги наций. Болгария (11) финишировала на втором месте. Третьим стал Кипр (5), Словения (3) осталась на последнем месте и отправилась в дивизион D. 0