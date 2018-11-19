Лучший футболист Швеции вернулся в общую группу перед игрой с Россией

Виктор Линделеф
skysports.com
По информации издания, Линделеф в понедельник принял участие в предматчевой тренировке шведской команды, которая проходила на стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме.
24-летний футболист в товарищеском матче со сборной Турции (1:0) получил повреждение задней части бедра и был заменен в перерыве матча. Ранее сообщалось, что он скорее всего пропустит матч со сборной Россией.
Матч Лиги наций между командами Швеции и России, в котором определится победитель группы, состоится 20 ноября в Стокгольме. 0