Лучший футболист Швеции вернулся в общую группу перед игрой с Россией

Защитник «Манчестер Юнайтед»вернулся в общую группу сборной Швеции перед матчем Лиги наций с Россией, сообщает Аftonbladet.

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По информации издания, Линделеф в понедельник принял участие в предматчевой тренировке шведской команды, которая проходила на стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме.

24-летний футболист в товарищеском матче со сборной Турции (1:0) получил повреждение задней части бедра и был заменен в перерыве матча. Ранее сообщалось, что он скорее всего пропустит матч со сборной Россией.

Матч Лиги наций между командами Швеции и России, в котором определится победитель группы, состоится 20 ноября в Стокгольме. 0