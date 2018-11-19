Гендиректор «Анжи» разъяснил позицию по VAR

Генеральный директор «Анжи»поделился мнением о введении системы видеоповторов в РПЛ.

«Когда поднимался вопрос о введении VAR в РПЛ, "Краснодар" выступил инициатором голосования среди всех членов лиги. Опрос заключался в следующем: поддерживает или нет нововведение руководство той или иной команды.

Когда я отвечал, то отметил, что "Анжи" за внедрение VAR, но в примечании указал: не за счет клубов и не за счет тех денег, которые они должны заработать в РПЛ. Когда составлялось общее письмо, мое примечание не было указано. Не говорю, что произошел какой-то подлог или что-то еще. Как руководитель клуба я за VAR, но изначально возникал финансовый вопрос.

Представьте, что едете на "Форде", а вам вдруг захотелось прокатиться на "Мерседесе". В данной ситуации каждый решает по-своему: кто-то берет кредит и покупает этот "Мерседес", потому что он ему нужен, а я остался бы на "Форде". Если у нас нет возможности…

Я не говорю, что за всех должен заплатить РФС, не настолько хорошо разбираюсь в финансах нашего футбольного союза. Просто к клубам обратились с вопросом: "Вы за?". Ну, а почему бы не поездить на "Мерседесе"? Нам отвечают: "За него надо заплатить", но, извините, я думал, нам дадут его в аренду. Тогда я против, тогда я останусь на "Форде", вот и весь разговор», — приводит слова Флегонтова «Спорт-Экспресс». 0