«Зенит» в контрольном матче обыграл «Шальке»

Фрагмент матча
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Счет уже на 6-й минуте открыли хозяева. Матиас Краневиттер получил мяч за пределами штрафной, дошёл до её линии и сильным ударом по высокой дуге попал точно в левую девятку.
На 35-й минуте немцы отыгрались. Прошёл прострел в центр штрафной «Зенита» с правого фланга, и Стивен Скрыбски выполнил блестящий удар, вколотив мяч в ворота с рикошетом от перекладины.
Победный гол на 79-й минуте забил полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев — он оказался первым на добивании после пенальти, который не забил форвард Себастьян Дриусси.
Отметим, что встречу, проходившую на стадионе «Санкт-Петербург», посетили 41 214 зрителей.
Товарищеский матч
«Зенит» — «Шальке» — 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 — Краневиттер (6), 1:1 — Скжибски (35), 2:1 — Оздоев (78)Нереализованный пенальти: Дриусси, 79 (вратарь)«Зенит»: Кержаков (Лодыгин, 46), Чернов (Терентьев, 68), Скроботов, Иванович, Анюков, Эрнани (Иванов, 80), Краневиттер, Оздоев, Набиуллин (Воробьев, 73), Дриусси, Шатов (Мусаев, 46)«Шальке»: Алерс (Фэрманн, 46), Маскарель (Карлс, 72), Ди Санто (Райт, 46), Бенталеб (Фонтайн, 46), Бужеляб, Баба, Самсон (Тимотеу, 56), Скжибски, Очипка (Фират, 72), Плехаты (Гайс, 46), НалдоПредупреждения: Эрнани, 25. Терентьев, 82