«Зенит» в контрольном матче обыграл «Шальке»

Питерскийодержал победу над гельзенкирхенским(2:1) в товарищеском матче, прошедшем в Санкт-Петербурге.

Фрагмент матча twitter.com/s04 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет уже на 6-й минуте открыли хозяева. Матиас Краневиттер получил мяч за пределами штрафной, дошёл до её линии и сильным ударом по высокой дуге попал точно в левую девятку.

На 35-й минуте немцы отыгрались. Прошёл прострел в центр штрафной «Зенита» с правого фланга, и Стивен Скрыбски выполнил блестящий удар, вколотив мяч в ворота с рикошетом от перекладины.

Победный гол на 79-й минуте забил полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев — он оказался первым на добивании после пенальти, который не забил форвард Себастьян Дриусси.

Отметим, что встречу, проходившую на стадионе «Санкт-Петербург», посетили 41 214 зрителей.