ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Милан Шкриниар18 игроков для топ-клубов АПЛ
  • 19:22
    • СКА в Петербурге одолел «Магнитку»
  • 19:00
    • Сборная Англии вырвала победу у Хорватии и вышла в плей-офф Лиги наций
  • 18:49
    • «Зенит» в контрольном матче обыграл «Шальке»
  • 12:12
    • Гендиректор «Краснодара» высказался о стоимости системы VAR
  • 11:12
    • Болт хотел бы подписать контракт с футбольным клубом до конца ноября
    Все новости спорта

    «Зенит» в контрольном матче обыграл «Шальке»

    Товарищеские матчи Зенит Футбол России Шальке 04 Футбол Германии
    Питерский «Зенит» одержал победу над гельзенкирхенским «Шальке-04» (2:1) в товарищеском матче, прошедшем в Санкт-Петербурге.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Счет уже на 6-й минуте открыли хозяева. Матиас Краневиттер получил мяч за пределами штрафной, дошёл до её линии и сильным ударом по высокой дуге попал точно в левую девятку.

    На 35-й минуте немцы отыгрались. Прошёл прострел в центр штрафной «Зенита» с правого фланга, и Стивен Скрыбски выполнил блестящий удар, вколотив мяч в ворота с рикошетом от перекладины.

    Победный гол на 79-й минуте забил полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев — он оказался первым на добивании после пенальти, который не забил форвард Себастьян Дриусси.

    Отметим, что встречу, проходившую на стадионе «Санкт-Петербург», посетили 41 214 зрителей.

    Товарищеский матч
    «Зенит» — «Шальке» — 2:1 (1:1)
    Голы: 1:0 — Краневиттер (6), 1:1 — Скжибски (35), 2:1 — Оздоев (78)Нереализованный пенальти: Дриусси, 79 (вратарь)«Зенит»: Кержаков (Лодыгин, 46), Чернов (Терентьев, 68), Скроботов, Иванович, Анюков, Эрнани (Иванов, 80), Краневиттер, Оздоев, Набиуллин (Воробьев, 73), Дриусси, Шатов (Мусаев, 46)«Шальке»: Алерс (Фэрманн, 46), Маскарель (Карлс, 72), Ди Санто (Райт, 46), Бенталеб (Фонтайн, 46), Бужеляб, Баба, Самсон (Тимотеу, 56), Скжибски, Очипка (Фират, 72), Плехаты (Гайс, 46), НалдоПредупреждения: Эрнани, 25. Терентьев, 82
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Руни ушел, но Англию ждет светлое будущее
  • 16/11/2018 в 18:44
    •
  • Прогноз
  • Испания — Босния и Герцеговина
  • 1.55
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Забьет ли Сан-Марино первый мяч в Лиге Наций в матче с белорусами?
  • Сан-Марино — Белоруссия. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Хлопнет ли дверью Северная Ирландия?
  • Северная Ирландия — Австрия. Прогноз и ставки
  • 6.50
    •
  • Сможет ли Зверев навязать борьбу Джоковичу?
  • Новак Джокович — Александр Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Коламбуса» Хоккей НХЛ. Три передачи Панарина, очередное поражение «Питтсбурга»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 ноября 09:330
  • 16:46
    • «Салават Юлаев» всухую обыграл «Барыс»
  • 16:34
    • «Сибирь» в результативном матче одолела московское «Динамо»
  • 16:18
    • «Тамбов» проиграл «Нижнему Новгороду»
    Нидерланды нанесли первое поражение действующему чемпиону мира Футбол Чемпион мира не сдержал оранжевое возрождениеРеакция прессы на матч Нидерланды — Франция 01:320
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Бельгия не отдаст свое первое место
  • 4.23
    •
  • 19:50
    • «Факел» обыграл «Авангард», «Балтика» победила «Чертаново»
  • 19:31
    • «Локомотив» на выезде уступил «Йокериту»
  • 16:04
    • ФНЛ: «Шинник» разгромил «Спартак-2», «Химки» и «Сочи» сыграли вничью
    Лионель Месси Футбол 15 лет с момента дебюта. Фанаты должны ценить МессиАргентинец дебютировал за «Барселону» 16 ноября 2003 года Вчера в 15:150
  • 15:49
    • Женская сборная России обыграла Италию на чемпионате Европы по керлингу
  • 15:32
    • СМИ: «Наполи» отказался продавать защитника в «Манчестер Юнайтед»
  • 15:16
    • ФНЛ: «Томь» потеряла очки в Волгограде, ничья «Сибири» и «СКА-Хабаровск»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие