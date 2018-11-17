Шевченко: Быстрый гол повлиял на игру сборной Украины

Главный тренер сборной Украиныпрокомментировал поражение в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Словакии (1:4).

«В первом тайме команда растерялась, допустила несколько ошибок. Мы спешили, играли несвойственно нам — за счёт длинных передач. Быстрый гол тоже повлиял на нашу игру. И первый, и второй мяч.

Ребятам было тяжело. Во втором тайме команда преобразилась, стала играть в другой футбол. Я не говорю сейчас о счёте, он мог быть другим.

Схема? Мы решили усилить фланги. В конструкции игры изменений не было. На одного игрока в середине поля было меньше, но схема не повлияла на наше поражение.

Мы ошибались и играли длинными передачами. После перерыва мы стали играть лучше, и команда понравилась больше.

Перед игрой ряд игроков получили травмы. Мы сознательно шли на риски. Оправдались ли они? Некоторыми моментами во втором тайме я остался доволен. Есть возможность анализировать.

Играли против хорошей и мотивированной команды. Они давно играют вместе, многие игроки выступают в лучших клубах мира. Мы проанализируем и будем двигаться вперёд», — приводит слова Шевченко UA-Футбол.

Сборная Украины, набрав 9 очков, осталась на первом месте в группе 1 лиги B, Словакия (3) располагается на последней строчке. 0