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    Шевченко: Быстрый гол повлиял на игру сборной Украины

    Сборная Украины Футбол Украины Лига наций Сборная Словакии
    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Словакии (1:4).

    Андрей Шевченко
    Андрей Шевченко
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    «В первом тайме команда растерялась, допустила несколько ошибок. Мы спешили, играли несвойственно нам — за счёт длинных передач. Быстрый гол тоже повлиял на нашу игру. И первый, и второй мяч.

    Ребятам было тяжело. Во втором тайме команда преобразилась, стала играть в другой футбол. Я не говорю сейчас о счёте, он мог быть другим.

    Схема? Мы решили усилить фланги. В конструкции игры изменений не было. На одного игрока в середине поля было меньше, но схема не повлияла на наше поражение.

    Мы ошибались и играли длинными передачами. После перерыва мы стали играть лучше, и команда понравилась больше.

    Перед игрой ряд игроков получили травмы. Мы сознательно шли на риски. Оправдались ли они? Некоторыми моментами во втором тайме я остался доволен. Есть возможность анализировать.

    Играли против хорошей и мотивированной команды. Они давно играют вместе, многие игроки выступают в лучших клубах мира. Мы проанализируем и будем двигаться вперёд», — приводит слова Шевченко UA-Футбол.

    Сборная Украины, набрав 9 очков, осталась на первом месте в группе 1 лиги B, Словакия (3) располагается на последней строчке. 0

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