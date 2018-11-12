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    Кононов назвал свой тренерский штаб

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    Новый главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов назвал тренерский штаб, который будет работать с ним в столичном клубе.

    Олег Кононов
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    «Рассказ о штабе начну с ассистента Сергея Кузнецова. Он начал тренировать только этим летом в Туле, но я уверен в нём, в его профессиональных качествах. Сергей играл у меня в "Карпатах" и "Севастополе". В Туле он работал в основном с линией нападения, потому что сам бывший форвард. "Арсенал" забил в 14 турах 19 мячей. Больше только у "Краснодара" и "Зенита". Считаю, результат достойный.

    Что касается моего аналитика Михаила Кожевникова, которому всего 23 года, это талантливый молодой человек. Мы проходили обучение в одной группе в Высшей школе экономики, и я отметил его незаурядные аналитические способности. Он выполняет очень большую работу по всем аспектам тренировочного процесса. Сейчас в Европе много тренеров с новым мышлением и новыми идеями. Кузнецов и Кожевников как раз такого плана — симбиоз молодости, саморазвития, стремления сделать всё вокруг лучше, чем оно есть.

    Со мной также приходят два тренера по физподготовке: испанец Сантьяго Хесус Суарес и грек с кипрским гражданством Стергиос Фотопулос. Я специально выбирал опытных специалистов, которые прошли серьёзную школу. Они постоянно развиваются, ездят на курсы, сами выступают с лекциями.

    С вратарями будет работать румын Даниэль Тудор, который был со мной во всех российских клубах. Он тоже соответствует важному для меня критерию: постоянно стремится к обучению и прогрессу, не стоит на месте, развивает себя. Сотрудники моего штаба знают иностранные языки, что облегчает работу с легионерами», — заявил Кононов в интервью пресс-службе клуба. 0

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