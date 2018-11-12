АИК стал чемпионом Швеции, «Русенборг» — Норвегии

впервые с 2009 года завоевал титул чемпиона Швеции по футболу.

АИК стал чемпионом Швеции twitter.com/aikfotboll 1000 Фрибет для всех Забрать!

В матче заключительного тура чемпионата Швеции столичная команда победила на выезде «Кальмар» со счетом 1:0.

По итогам 30 туров АИК набрал 67 очков и занял первое место, вторым стал «Норрчепинг» (65), замкнул тройку лучших прошлогодний чемпион «Мальме» (58).

АИК вышел на третье место по количеству побед в чемпионатах Швеции (13 титулов), сравнявшись по этому показателю всё с тем же «Норрчепингом». Больше чемпионат страны выигрывали только «Гётеборг» (18) и «Мальмё» (20).

Норвежский «Русенборг» в 29 туре чемпионата на выезде обыграл «Старт» со счетом 1:0 и досрочно завоевал золотые медали первенства.

Команда из Тронхейма выиграла чемпионат в четвертый раз подряд и в 26-й раз в своей истории. Таким образом, «Русенборг» обновил собственный рекорд по количеству побед в чемпионате Норвегии. На втором месте по количеству побед в чемпионате страны — «Фредрикстад» (9). 0