«Балтика» обыграла «Томь»

Калининградскаяна своем поле с минимальным счетом обыграла(1:0) в матче 21-го тура Футбольной национальной лиги.

Единственный гол в составе победителей забил Алан Касаев (40-я минута).

После 21 туров «Балтика» занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ — 22 очка. «Томь» с 42очками идет на второй строчке.

В параллельном матче 21-го тура воронежский «Факел» дома крупно обыграл московский «Спартак-2» — 3:0.

В составе победителей отличились Михаил Афанасьев (74) и Игорь Лебеденко (59, 68), оформивший дубль.

Отметим, что на 53-й минуте игрок красно-белых Александр Лихачев получил второе предупреждение и был удален с поля.

«Факел» располагается на 15-м месте с 26 очками. «Спартак-2» идет на седьмой позиции с 32 баллами. 0