Адриано: Должны исправлять положение

Нападающийрассказал, каково его команде играть под давлением трибун из-за неудовлетворительных результатов.

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«Конечно, непросто, когда на тебя оказывается такое давление, но другого выбора у нас нет. Мы должны исправлять положение, а для этого необходимо выходить на поле, выкладываться на сто процентов и, конечно, побеждать. Только когда пойдут победы, болельщики перестанут давить на клуб и команду. По-другому никак.

Ситуация с Глушаковым? Мне грустно от того, что так происходит. Денис — часть нашей команды и семьи. Он — один из тех, благодаря кому мы стали чемпионами. Мы все должны быть вместе, никто не должен оставаться в сложной ситуации. Только все вместе мы можем повернуть ее в хорошую сторону», — цитирует бразильца «Чемпионат».

8 ноября «Спартак» одержал волевую победу над «Рейнджерс» в Лиге Европы — 4:3. 0