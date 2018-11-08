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    «Лацио» победил «Марсель» в Риме

    Лига Европы Лацио Футбол Италии Марсель Футбол Франции
    Римский «Лацио» одержал победу над «Марселем» (2:1) в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе Н.

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    В составе итальянской команды голом отметился Марко Пароло (45+1) и Хоакин Корреа (50). У французского клуба на 60-й минуте отличился Флорьян Товен.

    В параллельном матче группы Н франкфуртский «Айнтрахт» в гостях переиграл кипрский «Аполлон» со счетом 3:2.

    Счет открыл Лука Йович (17), после чего Себастьен Аллер (55) и Мият Гачинович (58) увеличили преимущество на табло.

    У кипрской команды дублем отличился Эмилио Целайа (71, 90+4 — пенальти).

    Группа Н: 1. «Айнтрахт» — 12 очков, 2. «Лацио» — 9, 3. «Марсель» — 1, 4. «Аполлон» — 1.

    В следующем туре «Лацио» в гостях сыграет против «Аполлона», а «Марсель» на выезде встретится с «Айнтрахтом». 0

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