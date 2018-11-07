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    Смертин: К сожалению, со стороны «Спартака» это не первый случай в этом сезоне

    Спартак Кубок России Футбол России Анжи Болельщики Между тем
    Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета в отношении «Спартака»​.

    Алексей Смертин
    Алексей Смертин
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    КДК РФС сегодня наказал «Спартак» частичным закрытием трибун за оскорбления болельщиков в адрес футболистов «Анжи». Инцидент произошел 1 ноября, во время матча 1/8 финала Олимп-Кубка России против махачкалинской команды (1:0).

  • «Спартак» наказан за кричалки фанатов на игре с «Анжи»
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    • Таким образом, следующий домашний кубковый матч «Спартак» проведет при двух закрытых трибунах — это будет первая игра 1/4 финала против «Урала» (предварительная дата встречи — 5 декабря).

    «Система мониторинга РФС зафиксировала несколько массовых скандирований дискриминационного характера со стороны фанатской трибуны в первом тайме в адрес болельщиков и футболистов ФК "Анжи". После чего в КДК на основе предоставленных доказательств рассмотрели сегодня это дело.

    К сожалению, со стороны "Спартака" это не первый случай в этом сезоне. Да, наказание жесткое, но при этом абсолютно справедливое. На центральных трибунах сидят семьи с детьми — уверен, им неприятно слушать оскорбления и мат в адрес участников матча.

    Очень надеюсь, что такое больше не повторится и болельщики "Спартака" будут не только поддерживать свою команду, но и уважать соперника», — приводит слова Смертина «Спорт-Экспресс». 0

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