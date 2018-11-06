Матч за Суперкубок Испании в 2019 году может пройти за пределами страны, сообщает Sport.es.

Три страны претендуют на проведение Суперкубка Испании marca.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Руководство Испанской федерации футбола рассматривает варианты проведения встречи в США, Китае или Катаре.

При этом отмечается, что Китай и Катар готовы заплатить испанской федерации намного больше денег за проведение Суперкубка, но заявка от США рассматривается как более выгодный вариант продвижения на рынке Северной Америки.

В нынешнем сезоне «Барселона» обыграла «Севилью» (2:1) в матче за Суперкубок Испании, который прошел в Марокко. 0