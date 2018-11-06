Три страны претендуют на проведение Суперкубка Испании
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Руководство Испанской федерации футбола рассматривает варианты проведения встречи в США, Китае или Катаре.
При этом отмечается, что Китай и Катар готовы заплатить испанской федерации намного больше денег за проведение Суперкубка, но заявка от США рассматривается как более выгодный вариант продвижения на рынке Северной Америки.
В нынешнем сезоне «Барселона» обыграла «Севилью» (2:1) в матче за Суперкубок Испании, который прошел в Марокко. 0