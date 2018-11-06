«Локомотив» проиграл «Порту» в матче Юношеской лиги УЕФА

«Локомотив»
«Локомотив»
На 10-й минуте игры россияне могли открыть счёт, однако нападающий «железнодорожников» Тимур Сулейманов не сумел реализовать пенальти в ворота «Порту».
Португальцев на 49-й минуте вывел вперед защитник Леви Фаустину, а на 61-й минуте форвард Жоау Мариу удвоил преимущество «Порту».
На 90-й минуте игры гол на свой счёт записал защитник «Локомотива» Иван Лапшов.
Группа D: 1. «Порту» — 7 очков (4 матча); 2. «Локомотив» — 7 (3); 3. «Галатасарай» — 4 (3); 4. «Шальке-04» — 1 (3). 0