«Вильярреал» спасся от поражения в матче с «Леванте»

Фрагмент матча
twitter.com/VillarrealCF
Счет в матче был открыт на 77-й минуте — аргентинский защитник хозяев Рамиро Мори срезал мяч в свои ворота.
Но на третьей компенсированной минуте Альфонсо Педраса сравнял счет.
После этого матча «Леванте» с 17 очками на 7-м месте, а «Вильярреал» с 10 очками на 16-м месте.
Примера. 11-й тур
«Вильярреал» — «Леванте» — 1:1 (0:0)
Голы: Мори, 77 — в свои ворота (0:1). Педраса, 90+3 (1:1)«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Хауме (Сансоне, 81), Альваро Гонсалес, Мори, Мигелон, Тригерос (Педраса, 75), Пабло Форнальс, Касерес, Чиквуэзе, Морено (Касорла, 65), Токо-Экамби«Леванте»: Ойер Оласабаль, Тоньо, Постиго, Пьер, Чема, Рочина (Прцич, 72), Кампанья (Дукуре, 85), Барди, Рохер (Майораль, 61), Хасон, МоралесПредупреждения: Хауме, 30. Хасон, 31. Рочина, 37. Касерес, 39. Барди, 78. Альваро Гонсалес, 90+4