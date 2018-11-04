ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Локомотива»РПЛ. «Локомотив» одержал пятую победу кряду, «Зенит» обыграл «Ахмат», нули в московском дерби
  • 18:42
    • «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в южном дерби
  • 16:05
    • Маркизио принес «Зениту» победу над «Ахматом»
  • 20:05
    • ЦСКА разгромил «Йокерит», одержал пятую победу подряд
  • 19:53
    • «МанСити» разгромил «Саутгемптон» и возглавил таблицу АПЛ
  • 19:19
    • Хачанов победил Джоковича в финале турнира в Париже
    Все новости спорта

    «Вильярреал» спасся от поражения в матче с «Леванте»

    Примера Футбол Испании Вильярреал Леванте Календарь Примеры
    В матче 11 -го тура испанской Примеры «Вильярреал» на своем поле сыграл вничью с «Леванте» — 1:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Счет в матче был открыт на 77-й минуте — аргентинский защитник хозяев Рамиро Мори срезал мяч в свои ворота.

    Но на третьей компенсированной минуте Альфонсо Педраса сравнял счет.

    После этого матча «Леванте» с 17 очками на 7-м месте, а «Вильярреал» с 10 очками на 16-м месте.

    Примера. 11-й тур
    «Вильярреал» — «Леванте» — 1:1 (0:0)
    Голы: Мори, 77 — в свои ворота (0:1). Педраса, 90+3 (1:1)«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Хауме (Сансоне, 81), Альваро Гонсалес, Мори, Мигелон, Тригерос (Педраса, 75), Пабло Форнальс, Касерес, Чиквуэзе, Морено (Касорла, 65), Токо-Экамби«Леванте»: Ойер Оласабаль, Тоньо, Постиго, Пьер, Чема, Рочина (Прцич, 72), Кампанья (Дукуре, 85), Барди, Рохер (Майораль, 61), Хасон, МоралесПредупреждения: Хауме, 30. Хасон, 31. Рочина, 37. Касерес, 39. Барди, 78. Альваро Гонсалес, 90+4
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Заговор против УЕФА. Топ-клубы Европы хотят захватить власть
  • Вчера в 13:23
    •
  • Прогноз
  • «Бетис» — «Сельта»
  • 1.85
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Моменты есть — голы придут
  • «Удинезе» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Продлит ли «Сельта» серию поражений «Бетиса»?
  • «Бетис» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Прервет ли «Марсель» беспроигрышную серию «Монпелье»?
  • «Монпелье» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Игроки «МЮ» Футбол «МЮ» топчется на месте, «Борнмут» готов сделать шаг впередТри вывода после матча 11-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Манчестер Юнайтед» 19:010
  • 17:41
    • «Автомобилист» одержал очередную победу в регулярном чемпионате
  • 17:28
    • «Магнитка» уверенно обыграла «Амур»
  • 17:01
    • Семак: Выдающуюся игру не показали, но результат нормальный
    Унаи Эмери Футбол Эффект Эмери. «Арсенал» добыл ничью в матче с «Ливерпулем»«Канониры» вновь почувствовали уверенность в собственных силах 12:310
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «МанСити» единолично возглавит АПЛ
  • 5.17
    •
  • 20:43
    • УНИКС в Казани победил ВЭФ
  • 20:16
    • «Вильярреал» спасся от поражения в матче с «Леванте»
  • 19:43
    • Менхенгладбахская «Боруссия» одержала крупную победу над «Фортуной»
    Хоккеисты «Тампы» Хоккей НХЛ. Гол Кузнецова, два очка Кучерова, передача ТарасенкоОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 ноября 09:340
  • 15:31
    • «Краснодар» — «Ростов»: известны стартовые составы
  • 17:57
    • «Трактор» уступил «Сочи», упустив преимущество в две шайбы
  • 17:14
    • «Лацио» разгромил СПАЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 4000
  • рублей
    бонус
    • рег + бонус
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие