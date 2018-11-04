«Вильярреал» спасся от поражения в матче с «Леванте»

В матче 11 -го тура испанской Примерына своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Фрагмент матча twitter.com/VillarrealCF 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет в матче был открыт на 77-й минуте — аргентинский защитник хозяев Рамиро Мори срезал мяч в свои ворота.

Но на третьей компенсированной минуте Альфонсо Педраса сравнял счет.

После этого матча «Леванте» с 17 очками на 7-м месте, а «Вильярреал» с 10 очками на 16-м месте.