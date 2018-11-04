«Челси» обыграл «Кристал Пэлас», Мората оформил дубль

«Челси»
twitter.com/ChelseaFC
В составе хозяев поля голами отметились Педро Родригес и Альваро Мората, оформивший дубль в этой встрече.
За гостей отличился Эндрос Таунсенд.
После этой победы «Челси» набрал 27 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас», имея в активе восемь баллов, занимает 14-е место.
АПЛ. 11-й тур
«Челси» — «Кристал Пэлас» — 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 — Мората (32), 1:1 — Таунсенд (53), 2:1 — Мората (65), 3:1 — Педро (70)«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Давид Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Жоржиньо (Фабрегас, 80), Канте, Педро, Баркли (Ковачич, 64), Виллиан (Азар, 64), Мората«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Сако, Уан-Биссака, ван Анхолт, Томкинс, Майер (Айю, 71), Макартур (Шлупп, 80), Таунсенд, Куяте, Заа, МиливоевичПредупреждение: Миливоевич (86)