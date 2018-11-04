«Челси» обыграл «Кристал Пэлас», Мората оформил дубль

Лондонскийодержал победу над(3:1) в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии.

В составе хозяев поля голами отметились Педро Родригес и Альваро Мората, оформивший дубль в этой встрече.

За гостей отличился Эндрос Таунсенд.

После этой победы «Челси» набрал 27 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас», имея в активе восемь баллов, занимает 14-е место.