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    «Челси» обыграл «Кристал Пэлас», Мората оформил дубль

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Челси Кристал Пэлас Календарь АПЛ
    Лондонский «Челси» одержал победу над «Кристал Пэлас» (3:1) в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии.

    «Челси»
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    В составе хозяев поля голами отметились Педро Родригес и Альваро Мората, оформивший дубль в этой встрече.

    За гостей отличился Эндрос Таунсенд.

    После этой победы «Челси» набрал 27 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас», имея в активе восемь баллов, занимает 14-е место.

    АПЛ. 11-й тур
    «Челси» — «Кристал Пэлас» — 3:1 (1:0)
    Голы: 1:0 — Мората (32), 1:1 — Таунсенд (53), 2:1 — Мората (65), 3:1 — Педро (70)«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Давид Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Жоржиньо (Фабрегас, 80), Канте, Педро, Баркли (Ковачич, 64), Виллиан (Азар, 64), Мората«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Сако, Уан-Биссака, ван Анхолт, Томкинс, Майер (Айю, 71), Макартур (Шлупп, 80), Таунсенд, Куяте, Заа, МиливоевичПредупреждение: Миливоевич (86)
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