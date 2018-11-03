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    «Валенсия» на своем поле уступила «Жироне»

    Примера Футбол Испании Валенсия Жирона Календарь Примеры
    В матче 11-го тура испанской Примеры «Валенсия» потерпела домашнее поражение от «Жироны» — 0:1.

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    Единственный мяч был забит на 48-й минуте — грубейшая ошибка Кондогбия привела к голу в ворота хозяев. Жоффрей выдал пас Робертсу.

    Патрик слева вышел к воротам, но не смог переиграть Нето. Мяч отскочил на Пере Понса, добивание которого никто не смог нейтрализовать.

    Отметим, что российский нападающий «летучих мышей» Денис Черышев не принимал участия в этой встрече из-за травмы.

    После этого матча «Жирона» с 16 очками на 9-м месте, а «Валенсия» на 14-м месте — 11 очков.

    Примера. 11-й тур
    «Валенсия» — «Жирона» — 0:1 (0:0)
    Гол: Пере Понс, 48«Валенсия»: Нету, Гарай, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Васс (Торрес, 85), Кокелен (Гамейро, 84), Кондогбья, Солер (Батшуайи, 73), Родриго, Мина, Гонсалу Гедеш«Жирона»: Буну, Муньеса, Хонас Ромалью, Эспиноса, Планас, Борха (Сони, 85), Алейкс Гарсия, Пере Понс, Порро, Думбья (Алькала, 60), Робертс (Гранель, 78)Предупреждения: Хосе Гайя, 28. Думбья, 30. Кокелен, 36. Муньеса, 39. Планас, 40. Буну, 59. Габриэл Паулиста, 78. Кондогбья, 80
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