«Валенсия» на своем поле уступила «Жироне»

В матче 11-го тура испанской Примеры «Валенсия» потерпела домашнее поражение от— 0:1.

Фрагмент матча twitter.com/levante_emv 1000 Фрибет для всех Забрать!

Единственный мяч был забит на 48-й минуте — грубейшая ошибка Кондогбия привела к голу в ворота хозяев. Жоффрей выдал пас Робертсу.

Патрик слева вышел к воротам, но не смог переиграть Нето. Мяч отскочил на Пере Понса, добивание которого никто не смог нейтрализовать.

Отметим, что российский нападающий «летучих мышей» Денис Черышев не принимал участия в этой встрече из-за травмы.

После этого матча «Жирона» с 16 очками на 9-м месте, а «Валенсия» на 14-м месте — 11 очков.