«Манчестер Сити» ответил на обвинения в нарушении ФФП

Представителиотреагировали на обвинения в нарушении правил финансового фэйр-плей (ФФП).

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что в период с 2011 по 2013 год «МанСити» и ПСЖ испытывали серьёзный дефицит бюджета (английский клуб — 188 млн евро, французский — 218 млн).

УЕФА должен был применить к ним санкции вплоть до исключения из еврокубков, однако им удалось избежать наказания благодаря президенту ФИФА Джанни Инфантино, который тогда занимал пост генсека УЕФА.

«Мы не будем давать никаких комментариев в связи с документами, которые были получены предположительно путём взлома или были украдены из нашего клуба и у связанных с ним людей.

Нам совершенно ясно, что это попытка навредить репутации Манчестер Сити», — говорится в заявлении на сайте «горожан». 0