Дубль Антона Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Арсеналом»

одержал победу над тульскимв домашнем матче 13-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:1.

«Железнодорожники» вышли вперед на 26-й минуте, когда Мануэл Фернандеш выполнил навес со штрафного, а Бенедикт Хеведес опередил голкипера и головой пробил точно в цель.

«Оружейники» отыгрались спустя девять минут. Сергей Ткачев с углового навесил в центр штрафной, Максим Беляев выиграл борьбу в воздухе и переправил мяч в дальний угол.

На 70-й минуте подопечные Юрия Семина вернули себе минимальный перевес. Гжегож Крыховяк дошел до лицевой линии и прострелил в штрафную на Антона Миранчука, который пробил по воротам — сфера задела Беляева и влетела в сетку.

Еще через четыре минуты Миранчук оформил дубль, точно пробив в нижний угол после передачи Фернандеша.

РПЛ. 13-й тур «Локомотив» — «Арсенал» — 3:1 (1:1) Голы: 1:0 — 26 Хеведес, 1:1 — 35 Беляев, 2:1 — 70 Ан. Миранчук, 3:1 — 74 Ан. Миранчук«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Баринов (Идову, 46), Фернандеш, Крыховяк, Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Жемалетдинов, 82), Фарфан (Эдер, 46)«Арсенал»: Нигматуллин, Беляев, Мохаммед, Альварес, Григалава, Ткачев (Лесовой, 67), Горбатенко (Бакаев, 56), Мирзов (Ожегович, 76), Костадинов, Хагуш, ДжорджевичПредупреждения: Мохаммед (19), Баринов (32), Мирзов (69), Идову (76), Джорджевич (77)

«Локомотив» одержал пятую победу подряд и поднялся на второе место в турнирной таблице (24 очка), «Арсенал» идет 11-м (14 очков). 0