Дубль Антона Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Арсеналом»

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:1.
«Железнодорожники» вышли вперед на 26-й минуте, когда Мануэл Фернандеш выполнил навес со штрафного, а Бенедикт Хеведес опередил голкипера и головой пробил точно в цель.
«Оружейники» отыгрались спустя девять минут. Сергей Ткачев с углового навесил в центр штрафной, Максим Беляев выиграл борьбу в воздухе и переправил мяч в дальний угол.
На 70-й минуте подопечные Юрия Семина вернули себе минимальный перевес. Гжегож Крыховяк дошел до лицевой линии и прострелил в штрафную на Антона Миранчука, который пробил по воротам — сфера задела Беляева и влетела в сетку.
Еще через четыре минуты Миранчук оформил дубль, точно пробив в нижний угол после передачи Фернандеша.
«Локомотив» одержал пятую победу подряд и поднялся на второе место в турнирной таблице (24 очка), «Арсенал» идет 11-м (14 очков). 0