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    Гол Ханни вывел «Спартак» в 1/4 финала Кубка России

    Кубок России Футбол России Спартак Анжи
    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над махачкалинским «Анжи» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка России.

    «Спартак»
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    Единственный мяч был забит красно-белыми на 20-й минуте. Мельгарехо здорово прострелил с левого фланга атаки во вратарскую, где Софьян Ханни ударом в касание отправил мяч в ближний угол ворот Дюпина.

    В следующем раунде турнира «Спартак» встретится с «Уралом», который ранее в 1/8 финала Кубка России переиграл «Нижний Новогород» (2:0).

    Первая встреча четвертьфинала состоится 5 декабря, ответная пройдет 24 февраля 2019 года.

    Кубок России. 1/8 финала
    «Спартак» — «Анжи» — 1:0 (1:0)
    Гол: 1:0 — Ханни (20)«Спартак»: Ребров, Рассказов, Джикия, Кутепов, Мельгарехо, Еременко (Игнатов, 62), Ломовицкий, Тимофеев, Ханни, Глушаков (Попов, 88), Самедов (Ташаев, 73)«Анжи»: Дюпин, Чансельор, Гапон, Удалый, Кулик, Рабиу (Ондуа, 86), Гиголаев, Глебов (Хамдамов, 83), Савичев, Чайковский (Кацаев, 70), ПонсеПредупреждения: Чансельор (40), Тимофеев (87), Хамдамов (90), Кутепов (90)
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