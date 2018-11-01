Гол Ханни вывел «Спартак» в 1/4 финала Кубка России

Московскийодержал домашнюю победу над махачкалинским(1:0) в матче 1/8 финала Кубка России.

Единственный мяч был забит красно-белыми на 20-й минуте. Мельгарехо здорово прострелил с левого фланга атаки во вратарскую, где Софьян Ханни ударом в касание отправил мяч в ближний угол ворот Дюпина.

В следующем раунде турнира «Спартак» встретится с «Уралом», который ранее в 1/8 финала Кубка России переиграл «Нижний Новогород» (2:0).

Первая встреча четвертьфинала состоится 5 декабря, ответная пройдет 24 февраля 2019 года.