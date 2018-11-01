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    «Сельта» упустила победу над «Реал Сосьедадом»

    Кубок Испании Футбол Испании Сельта Реал Сосьедад Севилья Спортинг Хихон Эйбар
    В первом матче 1/16 финала Кубка Испании «Сельта» на своем поле сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» — 1:1.

    «Сельта»
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    У хозяев на 58-й минуте отличился Яго Аспас, но на 89-й минуте гол Хуанми спас гостей от поражения.

    В другом матче 1/16 Кубка Испании «Севилья» на выезде сыграла вничью с «Вильяновенсе» — 0:0. Бывший игрок «Спартака» Квинси Промес провел полный матч.

    Хихонский «Спортинг» нанес поражение «Эйбару» в еще одном матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0.

    В составе победителей отличились Урош Джурджевич (54-я минута) и Нефтали Манзамби (86).

    Ответный матч пройдет 5 декабря в Эйбаре. 0

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