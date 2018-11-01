«Сельта» упустила победу над «Реал Сосьедадом»

В первом матче 1/16 финала Кубка Испаниина своем поле сыграла вничью с— 1:1.

У хозяев на 58-й минуте отличился Яго Аспас, но на 89-й минуте гол Хуанми спас гостей от поражения.

В другом матче 1/16 Кубка Испании «Севилья» на выезде сыграла вничью с «Вильяновенсе» — 0:0. Бывший игрок «Спартака» Квинси Промес провел полный матч.

Хихонский «Спортинг» нанес поражение «Эйбару» в еще одном матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей отличились Урош Джурджевич (54-я минута) и Нефтали Манзамби (86).

Ответный матч пройдет 5 декабря в Эйбаре. 0