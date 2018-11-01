«Милан» вырвал победу у «Дженоа»

Фрагмент матча
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Счет в матче на четвертой минуте открыл полузащитник хозяев поля Сусо. Его одноклубник Алессио Романьоли на 56-й минуте восстановил равенство в счете, забив в свои ворота.
На 91-й минуте Алессио Романьоли забил в ворота соперника, принеся победу своей команде.
«Милан» с 18 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а «Дженоа» расположился на 11-й строчке, имея в активе 14 очков.
В следующем туре подопечные Дженнаро Гаттузо 4 ноября на выезде сыграют с «Удинезе», а команда Ивана Юрича днем ранее встретится с «Интером». 0