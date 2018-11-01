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    «Милан» вырвал победу у «Дженоа»

    Серия A Футбол Италии Милан Дженоа Календарь Серии А
    В перенесенном матче 1-го тура чемпионата Италии «Милан» обыграл «Дженоа» — 2:1.

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    Счет в матче на четвертой минуте открыл полузащитник хозяев поля Сусо. Его одноклубник Алессио Романьоли на 56-й минуте восстановил равенство в счете, забив в свои ворота.

    На 91-й минуте Алессио Романьоли забил в ворота соперника, принеся победу своей команде.

    «Милан» с 18 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а «Дженоа» расположился на 11-й строчке, имея в активе 14 очков.

    В следующем туре подопечные Дженнаро Гаттузо 4 ноября на выезде сыграют с «Удинезе», а команда Ивана Юрича днем ранее встретится с «Интером». 0

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