«Милан» вырвал победу у «Дженоа»

В перенесенном матче 1-го тура чемпионата Италииобыграл— 2:1.

Фрагмент матча twitter.com/acmilan 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет в матче на четвертой минуте открыл полузащитник хозяев поля Сусо. Его одноклубник Алессио Романьоли на 56-й минуте восстановил равенство в счете, забив в свои ворота.

На 91-й минуте Алессио Романьоли забил в ворота соперника, принеся победу своей команде.

«Милан» с 18 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а «Дженоа» расположился на 11-й строчке, имея в активе 14 очков.

В следующем туре подопечные Дженнаро Гаттузо 4 ноября на выезде сыграют с «Удинезе», а команда Ивана Юрича днем ранее встретится с «Интером». 0