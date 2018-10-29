«Фенербахче» уволил главного тренера

Руководство стамбульскогорешило уволить с поста главного тренера команды голландского специалиста, сообщается на официальном сайте турецкого футбольного клуба.

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Накануне стамбульская команда на своем поле проиграла «Анкарагюджю» (1:3). Для «Фенербахче» это поражение стало уже пятым в родных стенах в нынешнем сезоне. После 10 сыгранных матчей столичный клуб занимает лишь 15-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, находясь в одном очке от зоны вылета.

В Лиге Европы «канарейки» после трех туров набрал четыре балла и занимает в своей группе второе место в турнирной таблице.

Напомним, 48-летний голландский специалист возглавил турецкий клуб 22 июня 2018 года. 0