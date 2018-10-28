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    «Дженоа» в меньшинстве сыграл вничью с «Удинезе»

    Серия A Футбол Италии Дженоа Удинезе Календарь Серии А
    В матче 10-го тура итальянской Серии А «Дженоа» на своем поле сыграл вничью с «Удинезе» — 2:2.

    «Дженоа»
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    Счет в матче на 32-й минуте открыли хозяева — Ромуло реализовал пенальти. На 65-й минуте нападающий гостей Кевин Ласанья сравнял счет.

    «Дженоа» вышел вперед всего три минуты спустя — отличился аргентинский защитник Кристиан Ромеро. Но еще три минуты спустя аргентинский хавбек «Удинезе» Родриго Де Пауль вновь сравнял счет.

    На 74-й минуте хозяева остались в меньшинстве — Кристиан Ромеро получил вторую желтую карточку.

    После этого матча «Дженоа» на 9-м месте — 14 очков, а «Удинезе» на 17-м месте — 9 очков.

    В других матча «Кальяри» одержал домашнюю победу над «Кьево» (2:1), а СПАЛ на своем поле был разгромлен «Фрозиноне» (0:3). 0

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