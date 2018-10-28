«Дженоа» в меньшинстве сыграл вничью с «Удинезе»

В матче 10-го тура итальянской Серии Ана своем поле сыграл вничью с— 2:2.

Счет в матче на 32-й минуте открыли хозяева — Ромуло реализовал пенальти. На 65-й минуте нападающий гостей Кевин Ласанья сравнял счет.

«Дженоа» вышел вперед всего три минуты спустя — отличился аргентинский защитник Кристиан Ромеро. Но еще три минуты спустя аргентинский хавбек «Удинезе» Родриго Де Пауль вновь сравнял счет.

На 74-й минуте хозяева остались в меньшинстве — Кристиан Ромеро получил вторую желтую карточку.

После этого матча «Дженоа» на 9-м месте — 14 очков, а «Удинезе» на 17-м месте — 9 очков.

В других матча «Кальяри» одержал домашнюю победу над «Кьево» (2:1), а СПАЛ на своем поле был разгромлен «Фрозиноне» (0:3). 0