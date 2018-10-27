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    «Ростов» вдесятером победил «Анжи»

    РПЛ Футбол России Ростов Анжи Календарь РФПЛ
    В матче 12-го тура чемпионата России ФК «Ростов» одержал домашнюю победу над махачкалинским «Анжи» — 1:0.

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    Единственный мяч в матче был забит на 37-й минуте. Юсупов с углового навесил в центр штрафной «Анжи», Бьорн Сигурдарсон оторвался от опекуна и пробил головой с отскоком от газона — Дюпин не дотянулся.

    На 54-й минуте ростовчане остались в меньшинстве. Дмитрий Скопинцев получил за симуляцию желтую карточку, которая стала для него второй.

    После этой победы «Ростов» набрал 21 очко и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Анжи», имея в активе десять баллов, занимает 15-е место.

    В следующем туре ростовский клуб в гостях встретится с «Краснодаром», а махачкалинская команда на своем поле примет «Енисей».

    РПЛ. 12-й тур
    «Ростов» — «Анжи» — 1:0 (0:0)
    Гол: 1:0 — Сигурдарсон (37)«Ростов»: Песьяков, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев, Юсупов, Гулиев, Гацкан, Паршивлюк, Сигурдарсон (Щадин, 70), Шомуродов (Кьяртанссон, 86)«Анжи»: Дюпин, Чансельор, Удалый, Тетрашвили, Кулик, Савичев, Рабиу, Гиголаев (Кацаев, 77), Чайковский (Хамдамов, 65), Понсе, Долгов (Маркелов, 46)Предупреждения: Скопинцев (16), Гулиев (25), Чайковский (56), Чансельор (64), Савичев (68), Рабиу (89)Удаление: Скопинцев (53)
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