«Ростов» вдесятером победил «Анжи»

В матче 12-го тура чемпионата Россииодержал домашнюю победу над махачкалинским— 1:0.

Единственный мяч в матче был забит на 37-й минуте. Юсупов с углового навесил в центр штрафной «Анжи», Бьорн Сигурдарсон оторвался от опекуна и пробил головой с отскоком от газона — Дюпин не дотянулся.

На 54-й минуте ростовчане остались в меньшинстве. Дмитрий Скопинцев получил за симуляцию желтую карточку, которая стала для него второй.

После этой победы «Ростов» набрал 21 очко и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Анжи», имея в активе десять баллов, занимает 15-е место.

В следующем туре ростовский клуб в гостях встретится с «Краснодаром», а махачкалинская команда на своем поле примет «Енисей».