«Сельта» разгромила «Эйбара», Аспас сделал хет-трик

В составе победителей хет-трик оформил Яго Аспас (5-я, 36-я и 82-я минуты), еще один гол забил Браис Мендес (56).
«Сельта» с 13 очками поднялась на девятое место в турнирной таблице, а «Эйбар» расположился на 15-й строчке — 11 очков.
В следующем туре «Сельта» 4 ноября на выезде сыграют с «Бетисом», а «оружейники» в этот же день примут «Алавес».
Примера. 10-й тур
«Сельта» — «Эйбар» — 4:0 (2:0)
Голы: Аспас, 5 (1:0). Аспас, 36 (2:0). Мендес, 56 (3:0). Аспас, 82 (4:0)«Сельта»: С.Альварес, Кабраль, Ронкалья, Мальо, Хункa, Лоботка, Буфаль (Систо, 81), Мендес, Бельтран, Аспас (Эккерт, 85), Эмре Мор (Окай Йокушлу, 74)«Эйбар»: Асьер Риесго, Хосе Анхель (Кукурелья, 68), Бигас (С.Альварес, 68), Пенья, Арбилья, Диоп, Хоан Хордан, Орельяна, Кике, Серхио Энрич (Шарлес, 57), Де Бласис