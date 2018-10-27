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    «Сельта» разгромила «Эйбара», Аспас сделал хет-трик

    Примера Футбол Испании Сельта Эйбар Календарь Примеры
    В матче десятого тура испанской Примеры «Сельта» на своем поле разгромила «Эйбар» со счетом 4:0.

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    В составе победителей хет-трик оформил Яго Аспас (5-я, 36-я и 82-я минуты), еще один гол забил Браис Мендес (56).

    «Сельта» с 13 очками поднялась на девятое место в турнирной таблице, а «Эйбар» расположился на 15-й строчке — 11 очков.

    В следующем туре «Сельта» 4 ноября на выезде сыграют с «Бетисом», а «оружейники» в этот же день примут «Алавес».

    Примера. 10-й тур
    «Сельта» — «Эйбар» — 4:0 (2:0)
    Голы: Аспас, 5 (1:0). Аспас, 36 (2:0). Мендес, 56 (3:0). Аспас, 82 (4:0)«Сельта»: С.Альварес, Кабраль, Ронкалья, Мальо, Хункa, Лоботка, Буфаль (Систо, 81), Мендес, Бельтран, Аспас (Эккерт, 85), Эмре Мор (Окай Йокушлу, 74)«Эйбар»: Асьер Риесго, Хосе Анхель (Кукурелья, 68), Бигас (С.Альварес, 68), Пенья, Арбилья, Диоп, Хоан Хордан, Орельяна, Кике, Серхио Энрич (Шарлес, 57), Де Бласис
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