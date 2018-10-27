«Сельта» разгромила «Эйбара», Аспас сделал хет-трик

В матче десятого тура испанской Примерына своем поле разгромиласо счетом 4:0.

В составе победителей хет-трик оформил Яго Аспас (5-я, 36-я и 82-я минуты), еще один гол забил Браис Мендес (56).

«Сельта» с 13 очками поднялась на девятое место в турнирной таблице, а «Эйбар» расположился на 15-й строчке — 11 очков.

В следующем туре «Сельта» 4 ноября на выезде сыграют с «Бетисом», а «оружейники» в этот же день примут «Алавес».