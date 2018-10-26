ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Наполи» на последних минутах не удержал победу в Париже«Наполи» поставил под вопрос командный класс ПСЖ
  • 10:09
    • Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
  • 09:57
    • Панарин признан третьей звездой дня в НХЛ
  • 08:41
    • «Кливленд» проиграл пятый матч подряд
  • 08:31
    • «Реал» нашел замену для Марсело
  • 08:14
    • ЦСКА хочет выкупить Бекао
    Все новости спорта

    Рианчо оценил игру футболистов в десять баллов из десяти

    Спартак Футбол России Рейнджерс Лига Европы
    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо высказался о ничьей с «Рейнджерс» (0:0) в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

    Рауль Рианчо
    Рауль Рианчо
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Мы изначально знали, куда едем. Понимали, что на этом легендарном стадионе и в такой атмосфере будет непросто. "Рейнджерс" забил пять мячей в первых двух матчах и хотел забить еще. Но мы тоже приехали "с горящими глазами" и дали достойный бой. И я доволен игравшими. Удовлетворен результатом.

    Мы знали, что молодые способны как следует поработать, чтобы сдержать натиск хозяев, а на второй тайм выпустили более опытных. В том числе Еременко, который не играл два года. Нам нужно было сдерживать правого защитника шотландцев, лучшего атакующего игрока хозяев. Поэтому выпустили туда футболиста, который может не только атаковать, но и обороняться.

    Команда провела достойный матч. Ни разу не провалилась. Я как тренер, может, и не был идеален, зато команда заслуживает десять баллов из десяти. Особенно с учетом того, что мы приехали в Глазго на фоне кризиса; у нас из-за нескольких неудач немного упал командный дух. Но такой матч способен помочь исправить ситуацию. Никто себя не берег, все бились от начала до конца. Я перед игрой сказал ребятам, что именно они — главное в футболе. И напомнил им, что они хорошие футболисты.

  • «Спартак» разошелся миром с «Рейнджерс» в Глазго
  • Читайте по теме

    • Знаете, я получил сегодня огромное удовольствие. Я в футболе более 20 лет, прошел все ступени, и вот мне выпала честь вывести команда на поле такого легендарного стадиона. Этого у меня уже никто не отнимет. Если завтра мне позвонят и скажут уходить, я это сделаю с легкостью. Если нет, то продолжу работать и готовить команду к Казани», — приводит слова Рианчо пресс-служба «Спартака». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • От Черчесова до Жардима. На кого поставит «Спартак»?
  • 24/10/2018 в 19:46
    •
  • Прогноз
  • «Вальядолид» — «Эспаньол»
  • 1.65
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Йокерит» и «Спартак» должны порадовать результативным поединком
  • «Йокерит» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Продолжит ли «Фрайбург» удачную домашнюю серию против «жеребят»?
  • «Фрайбург» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Хозяева сыграют осторожно
  • «Вальядолид» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Магнитка» Хоккей КХЛ. «Магнитка» проиграла «Автомобилисту», «Локо» дожал «Трактор»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 25 октября Вчера в 22:320
  • 23:57
    • «Лацио» обыграл «Марсель», «Айнтрахт» одолел «Аполлон»
  • 23:56
    • «Челси» уверенно разобрался с БАТЭ
  • 21:56
    • «Зенит» вырвал победу у «Бордо»
    «Локомотив» остается с нулем Футбол Свет меркнет. «Локо» хоронит свои шансыДомашнее поражение «Локомотива» от «Порту» в Лиге чемпионов — в нашем обзоре прессы Вчера в 16:220
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Зенит» против французов, очередная попытка киевлян
  • 4.16
    •
  • 10:33
    • Рианчо оценил игру футболистов в десять баллов из десяти
  • 10:17
    • Измайлов недоволен ничьей с «Рейнджерс»
  • 09:46
    • Игнатьев: На Дзюбу мы сейчас все молимся
    Никита Кучеров Хоккей НХЛ. Кучеров принес победу «Тампе», Дадонов отличился за «Флориду»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 25 октября Вчера в 10:550
  • 09:27
    • РФС оштрафовал «Анжи» за поддержку Кокорина
  • 09:14
    • Эмери: Лига Европы важна для «Арсенала»
  • 08:55
    • Российский тяжелоатлет Харченко отстранен за допинг
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие