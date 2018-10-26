Рианчо оценил игру футболистов в десять баллов из десяти

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака»высказался о ничьей с «Рейнджерс» (0:0) в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

«Мы изначально знали, куда едем. Понимали, что на этом легендарном стадионе и в такой атмосфере будет непросто. "Рейнджерс" забил пять мячей в первых двух матчах и хотел забить еще. Но мы тоже приехали "с горящими глазами" и дали достойный бой. И я доволен игравшими. Удовлетворен результатом.

Мы знали, что молодые способны как следует поработать, чтобы сдержать натиск хозяев, а на второй тайм выпустили более опытных. В том числе Еременко, который не играл два года. Нам нужно было сдерживать правого защитника шотландцев, лучшего атакующего игрока хозяев. Поэтому выпустили туда футболиста, который может не только атаковать, но и обороняться.

Команда провела достойный матч. Ни разу не провалилась. Я как тренер, может, и не был идеален, зато команда заслуживает десять баллов из десяти. Особенно с учетом того, что мы приехали в Глазго на фоне кризиса; у нас из-за нескольких неудач немного упал командный дух. Но такой матч способен помочь исправить ситуацию. Никто себя не берег, все бились от начала до конца. Я перед игрой сказал ребятам, что именно они — главное в футболе. И напомнил им, что они хорошие футболисты.

Знаете, я получил сегодня огромное удовольствие. Я в футболе более 20 лет, прошел все ступени, и вот мне выпала честь вывести команда на поле такого легендарного стадиона. Этого у меня уже никто не отнимет. Если завтра мне позвонят и скажут уходить, я это сделаю с легкостью. Если нет, то продолжу работать и готовить команду к Казани», — приводит слова Рианчо пресс-служба «Спартака». 0