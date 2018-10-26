«Молодежка» «Арсенала» разгромила «Оренбург»

Тульскийразгромил на своем полев матче 12-о тура молодежного первенства России со счетом 5:0.

В составе победителей дубль оформил нападающий Гурам Аджоев, еще по голу забили полузащитники Юрий Петровский, Ярослав Ивакин и вышедший на замену Денис Пацев.

Еще в одном матче первенства екатеринбургский «Урал» принимал «Уфу». Хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:1.

«Арсенал» с 25 набранными очками вышел на второе место в турнирной таблице, а «Оренбург» идет 14-м (8 баллов). «Урал» идет на 8 строке (18 пунктов), «Уфа» — последняя, ноль набранных очков. 0