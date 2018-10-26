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    «Боруссия» Менхенгладбах уступила «Фрайбургу»

    Футбол Германии Бундеслига Фрайбург Боруссия М Календарь Бундеслиги
    В стартовом матче девятого тура чемпионата Германии «Фрайбург» принимал одного из лидеров турнира менхенгладбахскую «Боруссию».

    Игроки «Фрайбурга»
    Игроки «Фрайбурга»
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    Хозяева одержали победу со счетом 3:1.

    Нильс Петерсен вывел «Фрайбург» вперед уже на 1-й минуте матча, реализовав пенальти. На 20-й минуте Торган Азар также с пенальти счет сравнял.

    Во второй половине матча забивали только хозяева — на 57-й минуте отличился Джан-Лука Вальдшмит, а на четвертой компенсированной точку во встрече поставил Лукас Хелер.

    «Боруссия», у которой осталось 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Фрайбург» набрал 12 очков и занимает восьмую позицию. 0

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