«Боруссия» Менхенгладбах уступила «Фрайбургу»

В стартовом матче девятого тура чемпионата Германиипринимал одного из лидеров турнира менхенгладбахскую

Хозяева одержали победу со счетом 3:1.

Нильс Петерсен вывел «Фрайбург» вперед уже на 1-й минуте матча, реализовав пенальти. На 20-й минуте Торган Азар также с пенальти счет сравнял.

Во второй половине матча забивали только хозяева — на 57-й минуте отличился Джан-Лука Вальдшмит, а на четвертой компенсированной точку во встрече поставил Лукас Хелер.

«Боруссия», у которой осталось 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Фрайбург» набрал 12 очков и занимает восьмую позицию. 0