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    Аллан получил дебютный вызов в сборную Бразилии

    Сборная Бразилии Сборная Италии Футбол Италии Наполи
    Полузащитник «Наполи» Аллан, которого хотели пригласить в сборную Италии, получил дебютный вызов в сборную Бразилии.

    Аллан
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    вратари: Алисон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Габриэл Бразао («Крузейро»);

    защитники: Маркиньос («ПСЖ»), Миранда («Интер»), Марсело («Реал»), Данило («Манчестер Сити»), Фабиньо («Ливерпуль»), Филипе Луис («Атлетико»), Пабло («Бордо»), Деде («Крузейро»);

    полузащитники: Аллан («Наполи»), Коутиньо, Артур (оба — «Барселона»), Каземиро («Реал»), Паулиньо («Гуанчжоу Эвергранд»), Уолес («Ганновер-96»);

    нападающие: Неймар («ПСЖ»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Ришарлисон («Эвертон»), Дуглас Коста («Ювентус»), Виллиан («Челси»).

    Официальный сайт Бразильской конфедерации футбола опубликовал заявку команды на ближайшие матчи.

    Ранее СМИ сообщали о том, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини предложил Аллану выступать за «Скуадру Адзурру». 27-летний футболист мог бы получить итальянский паспорт благодаря тому, что у него есть дальний итальянский родственник.

    Jтметим, что в ноябре сборная Бразилии проведет товарищеские матчи с Уругваем (16 ноября) и Камеруном (20 ноября). 0

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