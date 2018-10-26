Аллан получил дебютный вызов в сборную Бразилии

вратари: Алисон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Габриэл Бразао («Крузейро»);
защитники: Маркиньос («ПСЖ»), Миранда («Интер»), Марсело («Реал»), Данило («Манчестер Сити»), Фабиньо («Ливерпуль»), Филипе Луис («Атлетико»), Пабло («Бордо»), Деде («Крузейро»);
полузащитники: Аллан («Наполи»), Коутиньо, Артур (оба — «Барселона»), Каземиро («Реал»), Паулиньо («Гуанчжоу Эвергранд»), Уолес («Ганновер-96»);
нападающие: Неймар («ПСЖ»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Ришарлисон («Эвертон»), Дуглас Коста («Ювентус»), Виллиан («Челси»).
Официальный сайт Бразильской конфедерации футбола опубликовал заявку команды на ближайшие матчи.
Ранее СМИ сообщали о том, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини предложил Аллану выступать за «Скуадру Адзурру». 27-летний футболист мог бы получить итальянский паспорт благодаря тому, что у него есть дальний итальянский родственник.
Jтметим, что в ноябре сборная Бразилии проведет товарищеские матчи с Уругваем (16 ноября) и Камеруном (20 ноября). 0