Перейра: «Локомотив» просто так не отдаст победы, она ему нужнее

Защитник «Порту»поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским

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«Нам нужно выигрывать. Мы готовы на сто процентов, но знаем, что просто так "Локомотив" не отдаст победы, она ему нужнее.

У нас ровная группа, но надеемся взять три очка на выезде. Мы готовы играть в атаку. Да, "Локомотив" — чемпион России, но мы смотрели их матчи, у нас есть стратегия.

Игра в атаке — это наша сильная сторона, мы должны использовать этот козырь. Погода и долгий перелёт не повлияют на матч, мы готовы играть при любой погоде, никаких проблем с мотивацией у нас нет.

Знаю ли о Фернандеше? Это важный игрок московской команды, он в хорошей форме. Я сделаю всё возможное, чтобы его остановить.

В игре с "Локомотивом" мы будем отталкиваться от себя», — передаёт слова Перейры «Чемпионат». 0