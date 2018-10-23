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    Гвардиола: «Манчестер Сити» еще не готов выиграть Лигу чемпионов

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от этого сезона в Лиге чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола
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    «Я родился и вырос в Барселоне, именно там начинал выступать на серьезном уровне. Побеждать — это в моей крови. Если ты хочешь выжить в Барселоне, должен быть только победителем. Другого варианта нет! Но это футбол, такова жизнь, и я знаю, что мы не будем постоянно выигрывать. Ничего страшного — всегда есть еще один день.

    Просто таково мое ощущение: мы пока не готовы. Одного стремления недостаточно. Нужны опыт, набор факторов, взаимодействие, совместное желание болельщиков, руководства, прессы, футболистов. Все должно сочетаться для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Я честен перед вами и повторю: чувствую, что мы еще не готовы. Однако мы действительно хороши и работаем ради этого. Лига чемпионов — серьезный турнир. Надеюсь, с каждым шагом мы будем ближе и ближе к победе. Надеюсь, скоро станем очень близки», — цитирует Гвардиолу Goal .

    Напомним, сегодня, 25 октября, «Манчестер Сити» сыграет в гостях против украинского «Шахтера». 0

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