Арустамян: «Спартак» находится в активной фазе переговоров с Кононовым

Известный комментаторсообщил, что московскийнаходится в активной фазе переговоров с главным тренером тульского «Арсенала»

В пресс-службе тульской команды не стали комментировать информацию, согласно которой специалист является одним из претендентов на пост наставника красно-белых.

«Фаворитом на пост тренера "Спартака" является Олег Кононов. Стороны уже в активной фазе переговоров. После итальянца Карреры Федун хочет российского тренера», — написал Арустамян на странице в «Твиттере».

Напомним, что «Спартак» остался без главного тренера после отставки Массимо Карреры. Итальянец был уволен после серии неудовлетворительных результатов.

После 11 туров московский клуб, набрав 18 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 0