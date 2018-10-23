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    Арустамян: «Спартак» находится в активной фазе переговоров с Кононовым

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    Известный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что московский «Спартак» находится в активной фазе переговоров с главным тренером тульского «Арсенала» Олегом Кононовым.

    Олег Кононов
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    В пресс-службе тульской команды не стали комментировать информацию, согласно которой специалист является одним из претендентов на пост наставника красно-белых.

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    • «Фаворитом на пост тренера "Спартака" является Олег Кононов. Стороны уже в активной фазе переговоров. После итальянца Карреры Федун хочет российского тренера», — написал Арустамян на странице в «Твиттере».

    Напомним, что «Спартак» остался без главного тренера после отставки Массимо Карреры. Итальянец был уволен после серии неудовлетворительных результатов.

    После 11 туров московский клуб, набрав 18 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 0

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