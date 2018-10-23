«АЕК Афины» — «Бавария»: счет матча 0:2, обзор голов

Фрагмент матча
twitter.com/FCBayern
Счет в матче был открыт на 61-й минуте. После прострела с фланга Роббен нанес удар из центра чужой штрафной, после чего мяч рикошетом от защитника отлетел к Хави Мартинесу и тот с выгодной позиции не промахнулся.
Спустя две минуты Гнабри передал мяч Рафинье на левом краю чужой штрафной, а тот прострелил во вратарскую, где Роберту Левандовски оставалось не промахнуться по пустым воротам.
В другом матче группы Е амстердамский «Аякс» на своем поле сыграет с «Бенфикой». Начало матча в 22:00 мск.
Группа Е
1. «Бавария» — 7 очков (3 матча)
2. «Аякс» — 4 (2)
3. «Бенфика» — 3 (2)
4. АЕК — 0 (3)
Лига чемпионов. Группа Е. 3-й тур
АЕК — «Бавария» — 0:2 (0:0)
Голы: Хави Мартинес, 61 (0:1). Левандовски, 63 (0:2)АЕК (Греция): Баркас, Чигринский, Хулт, Бакакис, Лампропулос, Манталос (Алеф, 76), Симоэш, Галанопулос (Галу, 84), Клонаридис (Бойе, 64), Понсе, Бакасетас«Бавария» (Германия): Нойер, Рафинья, Хуммельс, Зюле, Киммих, Роббен, Хави Мартинес, Хамес Родригес (Горецка, 63), Тиагу Алькантара, Гнабри (Мюллер, 75), Левандовски (Вагнер, 84)