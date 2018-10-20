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    «Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом»

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    Мадридский «Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом» (1:1) в матче 9-го тура чемпионата Испании.

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    Счет в матче во втором тайме открыли гости — на 51-й минуте отличился защитник Филипе Луис. на 65-й минуте защитник хозяев Марио Гаспар сравнял счет.

    После этого матча «Атлетико», набрав 16 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице Примеры. На счету «Вильярреала» стало девять очков, и теперь клуб занимает 14-ю позицию.

    Примера. 9-й тур
    «Вильярреал» — «Атлетико» — 1:1 (0:0)
    Голы: Филипе Луис, 51 (0:1). Марио Гаспар, 65 (1:1)«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Хауме, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Мори, Касорла, Итурра (Бакка, 64. Токо-Экамби, 77), Тригерос, Пабло Форнальс, Морено, Педраса (Касерес, 74)«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Филипе Луис (Годин, 77), Хименес, Эрнандез, Коке, Сауль, Партей, Эрнандес (Корреа, 46), Калинич (Лемар, 46), ГризманнПредупреждения: Хуанфран, 28. Итурра, 31. Альваро Гонсалес, 44. Педраса, 69
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