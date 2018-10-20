«Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом»

Мадридскийна выезде сыграл вничью с(1:1) в матче 9-го тура чемпионата Испании.

Фрагмент матча twitter.com/Atleti/ 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Счет в матче во втором тайме открыли гости — на 51-й минуте отличился защитник Филипе Луис. на 65-й минуте защитник хозяев Марио Гаспар сравнял счет.

После этого матча «Атлетико», набрав 16 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице Примеры. На счету «Вильярреала» стало девять очков, и теперь клуб занимает 14-ю позицию.