«Уфа» разошлась миром с «Рубином»

Казанскийна выезде сыграл вничью с(0:0) в матче 11-го тура чемпионата России.

Казанский клуб набрал 18 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице, обогнав «Спартак». «Уфа» с 10 очками осталась на 13-й строчке.

В следующем туре казанцы 29 октября примут «Спартак», а уфимцы двумя днями ранее на выезде сыграют с «Уралом».