«Уфа» разошлась миром с «Рубином»

Казанский клуб набрал 18 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице, обогнав «Спартак». «Уфа» с 10 очками осталась на 13-й строчке.
В следующем туре казанцы 29 октября примут «Спартак», а уфимцы двумя днями ранее на выезде сыграют с «Уралом».
РПЛ. 11-й тур
«Уфа» — «Рубин» (Казань) — 0:0
«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Аликин, Табидзе, Карп, Салатич, Тилль, Игбун, Сысуев (Кротов, 73)«Рубин» (Казань): Коновалов, Устинов, Уремович, Сесар Навас, Гранат, Кудряшов, Могилевец (Камболов, 82), Подберезкин, Байрамян (Сорокин, 90+2), Азмун, Полоз (Бухаров, 90+3)Предупреждения: Байрамян, 38. Тилль, 68. Устинов, 71. Салатич, 76