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    Бельгия и Голландия хотят создать единую футбольную лигу

    УЕФА
    Представители Королевского футбольного союза Голландии (KNVB) и Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) обсуждают создание единой лиги.

    Бельгия и Голландия и хотят создать единую футбольную лигу
    Бельгия и Голландия и хотят создать единую футбольную лигу
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    Сейчас переговоры между сторонами находятся на предварительной стадии. Голландия и Бельгия в будущем хотели бы составить конкуренцию топ-5 чемпионатам Европы.

    Предположительно, высший дивизион чемпионат Бенилюкса, создание которого в свое время активно продвигал экс-президент УЕФА Мишель Платини, составят по 9 клубов из Бельгии и Голландии, во втором дивизионе могут появиться клубы из Люксембурга.

    «Внутренние чемпионаты — основа футбола в Европе. Хотя порой и упоминались транснациональные турниры, на данный момент конкретных предложений нет.

    Любая подобная идея будет обсуждаться только при участии УЕФА, если она будет представлена национальными ассоциациями, поскольку это может привести к стратегическому развитию некоторых регионов Европы», — говорится на официальном сайте УЕФА.

    Кроме Бельгии и Голландии, в создании таких лиг заинтересованы и другие страны, включая Швецию, Данию, Норвегию и Шотландию. 0

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