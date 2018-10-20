Бельгия и Голландия хотят создать единую футбольную лигу

Сейчас переговоры между сторонами находятся на предварительной стадии. Голландия и Бельгия в будущем хотели бы составить конкуренцию топ-5 чемпионатам Европы.
Предположительно, высший дивизион чемпионат Бенилюкса, создание которого в свое время активно продвигал экс-президент УЕФА Мишель Платини, составят по 9 клубов из Бельгии и Голландии, во втором дивизионе могут появиться клубы из Люксембурга.
«Внутренние чемпионаты — основа футбола в Европе. Хотя порой и упоминались транснациональные турниры, на данный момент конкретных предложений нет.
Любая подобная идея будет обсуждаться только при участии УЕФА, если она будет представлена национальными ассоциациями, поскольку это может привести к стратегическому развитию некоторых регионов Европы», — говорится на официальном сайте УЕФА.
Кроме Бельгии и Голландии, в создании таких лиг заинтересованы и другие страны, включая Швецию, Данию, Норвегию и Шотландию. 0