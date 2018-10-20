Гол Салаха принёс «Ливерпулю» победу над «Хаддерсфилдом»

«Ливерпуль»
LiveSport.Ru
Автором единственного гола стал полузащитник Мохамед Салах, отличившийся на 24-й минуте после передачи нападающего Джердана Шакири.
«Ливерпуль», набрав 23 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице, «Хаддерсфилд Таун» с 3 очками на 19-м месте.
Салах получил травму во время матча сборной Египта с национальной командой Свазиленда (4:1) в квалификации Кубка африканских наций, но успел восстановиться к игре с «Хаддерсфилдом».
АПЛ. 9-й тур
«Хаддерсфилд» — «Ливерпуль» — 0:1 (0:1)
Гол: Салах, 24«Хаддерсфилд»: Лессль, Йергенсен, Леве, Дурм, Шиндлер, Хадергьонай (Мбенза, 71), Хогг (Диакаби, 90+2), Муй, Притчард, Биллинг (Мунье, 70), Депуатр«Ливерпуль»: Алиссон, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Гомез, Милнер (Роберту Фирмину, 77), Хендерсон (Вайналдум, 46), Лаллана (Фабинью, 69), Старридж, Шачири, СалахПредупреждения: Лаллана, 36. Старридж, 76