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    Гол Салаха принёс «Ливерпулю» победу над «Хаддерсфилдом»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Хаддерсфилд Таун Ливерпуль Календарь АПЛ
    В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» одержал гостевую победу над «Хаддерсфилд Таун» — 1:0.

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    Автором единственного гола стал полузащитник Мохамед Салах, отличившийся на 24-й минуте после передачи нападающего Джердана Шакири.

    «Ливерпуль», набрав 23 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице, «Хаддерсфилд Таун» с 3 очками на 19-м месте.

    Салах получил травму во время матча сборной Египта с национальной командой Свазиленда (4:1) в квалификации Кубка африканских наций, но успел восстановиться к игре с «Хаддерсфилдом».

    АПЛ. 9-й тур
    «Хаддерсфилд» — «Ливерпуль» — 0:1 (0:1)
    Гол: Салах, 24«Хаддерсфилд»: Лессль, Йергенсен, Леве, Дурм, Шиндлер, Хадергьонай (Мбенза, 71), Хогг (Диакаби, 90+2), Муй, Притчард, Биллинг (Мунье, 70), Депуатр«Ливерпуль»: Алиссон, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Гомез, Милнер (Роберту Фирмину, 77), Хендерсон (Вайналдум, 46), Лаллана (Фабинью, 69), Старридж, Шачири, СалахПредупреждения: Лаллана, 36. Старридж, 76
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