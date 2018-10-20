Гол Салаха принёс «Ливерпулю» победу над «Хаддерсфилдом»

В матче 9-го тура английской Премьер-лигиодержал гостевую победу над— 1:0.

Автором единственного гола стал полузащитник Мохамед Салах, отличившийся на 24-й минуте после передачи нападающего Джердана Шакири.

«Ливерпуль», набрав 23 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице, «Хаддерсфилд Таун» с 3 очками на 19-м месте.

Салах получил травму во время матча сборной Египта с национальной командой Свазиленда (4:1) в квалификации Кубка африканских наций, но успел восстановиться к игре с «Хаддерсфилдом».