Боккетти рассчитывает на победу в чемпионате России

Защитник «Спартака»перед матчем 11-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» озвучил задачу команды на сезон.

«С туляками будет тяжело. Мы знаем, что "Арсенал" хорошая команда. Сейчас вообще в РПЛ нет слабых соперников, все борются. Поэтому говорю вам: нам придется непросто.

Но думаю, что если мы будем показывать свой футбол, играть так, как мы делали это, например, в матче с "Вильярреалом", то все будет хорошо.

В этом сезоне сделаем все возможное, чтобы выиграть чемпионат. У нас все для этого есть. Да, строится новая команда, наигрывается молодежь. Но нам нужно просто больше верить в свои силы», — приводит слова Боккетти официальный сайт «Спартака». 0