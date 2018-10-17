Агент Пентека ведет переговоры с рядом клубов

, агент нападающего, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны европейских топ-клубов.

Кшиштоф Пентек Football Italia 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Кшиштоф — очень скромный парень, поэтому ему удается добиваться таких успехов. Он остается самим собой, несмотря на успехи в Серии А. Да, мы контактируем с рядом клубов, но эта информация не попадет в прессу. Сейчас Италия — его дом, но сложно сказать, что будет дальше», — цитирует агента Goal.com.

Ранее сообщалось об интересе к Пентеку со стороны «Челси», «Барселоны», «Ювентуса», «Баварии», «Ромы» и дортмундской «Боруссии». На счету нападающего девять голов в семи играх за «Дженоа». 0