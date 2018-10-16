Миранда принес Бразилии победу над Аргентиной

Судьба встречи решилась в добавленное время
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Единственный гол на 90+3-й минуте забил защитник Миранда.
Стоит отметить, что полузащитник «Зенита» Леандро Паредес провел на поел в составе аргентинской сборной всю игру.
Товарищеские матчи
Бразилия — Аргентина — 1:0 (0:0)
Гол: Миранда, 90+3Бразилия: Алиссон, Данилу (Фабинью, 53), Маркиньюс, Миранда, Филипе Луис, Каземиру, Артур, Коутинью, Габриэл Жезус (Ришарлисон, 65), Роберту Фирмину, НеймарАргентина: Ромеро, Саравия, Отаменди, Пеццела, Тальяфико (Акунья, 82), Батталья, Паредес, Ло Сельсо (Сальвио, 73), Дибала (Мартинес, 58), Икарди (Симеоне, 88), Корреа (Перейра, 67)Предупреждения: Паредес, 18. Корреа, 62. Ло Сельсо, 64. Неймар, 66. Саравия, 69. Миранда, 71. Батталья, 84