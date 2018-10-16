ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лукас ПакетаЛукас Пакета. Все ближе к мировой славе?
  • 23:14
    • Миранда принес Бразилии победу над Аргентиной
  • 22:54
    • ЦСКА на выезде обыграл «Маккаби» в Евролиге
  • 21:37
    • Франция — Германия: Нойер и Жиру — в старте
  • 21:33
    • Молодежная сборная России не вышла в финальную часть Евро-2019
  • 21:14
    • Армения разгромила Македонию
    Все новости спорта

    Миранда принес Бразилии победу над Аргентиной

    Товарищеские матчи Сборная Бразилии Сборная Аргентины
    Сборная Бразилии с минимальным счетом обыграла национальную команду Аргентины в товарищеском матче — 1:0.

    Судьба встречи решилась в добавленное время
    Судьба встречи решилась в добавленное время
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Единственный гол на 90+3-й минуте забил защитник Миранда.

    Стоит отметить, что полузащитник «Зенита» Леандро Паредес провел на поел в составе аргентинской сборной всю игру.

    Товарищеские матчи
    Бразилия — Аргентина — 1:0 (0:0)
    Гол: Миранда, 90+3Бразилия: Алиссон, Данилу (Фабинью, 53), Маркиньюс, Миранда, Филипе Луис, Каземиру, Артур, Коутинью, Габриэл Жезус (Ришарлисон, 65), Роберту Фирмину, НеймарАргентина: Ромеро, Саравия, Отаменди, Пеццела, Тальяфико (Акунья, 82), Батталья, Паредес, Ло Сельсо (Сальвио, 73), Дибала (Мартинес, 58), Икарди (Симеоне, 88), Корреа (Перейра, 67)Предупреждения: Паредес, 18. Корреа, 62. Ло Сельсо, 64. Неймар, 66. Саравия, 69. Миранда, 71. Батталья, 84
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Опять облом. ФИФА должна что-то сделать с перерывами на матчи сборных
  • 13/10/2018 в 18:59
    •
  • Прогноз
  • США — Перу
  • 1.85
  • Завтра в 02:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Рискнут ли «Питтсбург» и «Ванкувер» сыграть активно со старта матча?
  • «Питтсбург» — «Ванкувер». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Янки» против «инков»
  • США — Перу. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Колумбия добавит соли на раны Коста-Рики
  • Колумбия — Коста-Рика. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Нэшвилл» — «Миннесота» Хоккей НХЛ. «Оттава» обыграла «Даллас», «Детройт» уступил «Монреалю»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 октября 08:450
  • 19:15
    • Казахстан разгромил Андорру
  • 15:21
    • Донской преодолел первый круг Кубка Кремля
  • 14:13
    • «Барселона» может арендовать защитника «Зенита»
    Аарон Рэмзи Футбол Трансферный дайджест. 9-15 октябряКуда уйдет Рэмзи, сколько «Дженоа» хочет выручить за Пентека, что сказал Азар о возможном трансфере в «Реал» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 21:540
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. На что способен Уэльс без Бейла?
  • 3.69
    •
  • 22:16
    • «Витязь» легко справился с «Северсталью»
  • 22:03
    • Кирьос обыграл Рублева в первом круге Кубка Кремля
  • 21:42
    • «Амур» минимально обыграл рижское «Динамо»
    Празднование гола Футбол Россия — Турция. Оценки LiveSport.RuРедакция LiveSport.Ru дает экспертную оценку выступлению нашей сборной Вчера в 03:290
  • 11:29
    • «Анжи» вылетит на матч с ЦСКА 17 октября
  • 19:58
    • «Трактор» одолел «Сибирь»
  • 14:47
    • СМИ: Ибрагимович рассмотрит предложение «Милана»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие