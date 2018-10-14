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    Дзюба заявил о тяжести в ногах из-за поля в Сочи

    Сборная России Футбол России Сборная Турции Лига наций
    Капитан сборной России Артем Дзюба поделился мнением о победе над Турцией (2:0) в матче Лиги наций.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
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    «Внутри радость, потому что был очень тяжелый матч. Потрясающая атмосфера, хочу поздравить всю Россию с очень важной победой.

    Очень тяжелое поле, из-за этого поначалу казалось, что как будто под водой бежишь… Во втором тайме стало полегче, забили. Денис снова палочка-выручалочка наша, выходит человек — в одно касание…

    На каждом участке поля сражались, ни сантиметра не уступали. Понимали, что турки сильны индивидуально, но в защите есть проблемы. И во втором тайме особенно много выбегали.

    После чемпионата мира соперники действительно стали плотно опекать. Сейчас с ребятами шутили: "Черышев, ты вбегаешь, тебя никто не держит, а меня — двое 'душат'. Как так-то? Тебя бы схватили, я бы один стоял".

    Но пусть держат. Если меня двое держат, появляются зоны для моих партнеров. Не лукавлю: для меня не главное забивать. Главное, чтобы мы победили.

    Приятно, что соперник разбирает нас, но не думаю, что я — главная ударная сила, у нас вся команда… Просто много моментов, где мы выходим через длинные или средние передачи. Я им сбрасываю, они влетают, в этом наша сила.

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    • Не знаю, почем было плохо, может, график плотный, и поле очень тяжелое. Пришлось ждать, когда "второе дыхание" откроется. Очень много песка, моментально "сели" ноги. Надо было перебороть этот момент, а во втором тайме стало легче играть.

    График плотный, плюс в моей игре очень много борьбы и единоборств. С моим ростом и весом к этому нужно привыкать. В Европе ребята постоянно в таком графике играют, я ими восхищаюсь», — приводит слова Дзюбы Rusfootball.info. 0

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