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    ФНЛ: «Тамбов» обыграл «Спартак-2» и другие результаты

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    Состоялось еще три матча 16-го тура Футбольной национальной лиги.

    «Тамбов» — «Спартак-2»
    «Тамбов» — «Спартак-2»
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    «Тамбов» принимал «Спартак-2» и одержал победу со счетом 2:0.

    Три очка хозяевам поля принесли нападающий Евгений Рагулькин и форвард Сенин Себа, которые отличились на 83-й и 93-й минутах матча.

    «Тамбов» набрал 34 очка и сравнялся по этому показателю с «Томью», команды делят две верхние строчки турнирной таблицы. Спартак-2« (30 очков) — на третьем месте.

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    • В других матчах "Краснодар-2" со счетом 2:1 обыграл "Зенит-2" (у хозяев отличились Алекс Мацукатов, который реализовал пенальти, а также Иван Игнатьев, а у гостей — Руслан Казаков).

    "Шинник" на выезде минимально обыграл "Чертаново" благодаря голу с пенальти в исполнении Владислава Камилова — 1:0. 0

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