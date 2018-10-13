ФНЛ: «Тамбов» обыграл «Спартак-2» и другие результаты

Состоялось еще три матча 16-го тура Футбольной национальной лиги.

«Тамбов» принимал «Спартак-2» и одержал победу со счетом 2:0.

Три очка хозяевам поля принесли нападающий Евгений Рагулькин и форвард Сенин Себа, которые отличились на 83-й и 93-й минутах матча.

«Тамбов» набрал 34 очка и сравнялся по этому показателю с «Томью», команды делят две верхние строчки турнирной таблицы. Спартак-2« (30 очков) — на третьем месте.

В других матчах "Краснодар-2" со счетом 2:1 обыграл "Зенит-2" (у хозяев отличились Алекс Мацукатов, который реализовал пенальти, а также Иван Игнатьев, а у гостей — Руслан Казаков).

"Шинник" на выезде минимально обыграл "Чертаново" благодаря голу с пенальти в исполнении Владислава Камилова — 1:0. 0